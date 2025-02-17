BMW, VDX olarak isimlendirdiği bir prototip otomobilde süper bilgisayar kullanmaya başladı. Bu süper bilgisayar, "Heart of Joy" olarak isimlendiriliyor ve elektrikli otomobillere sınıf atlatmayı amaçlıyor.

Alman otomobil devi BMW'den çok ilginç bir hamle geldi. Elektrikli otomobillerini daha eğlenceli bir hâle getirmeyi planlayan şirket, bir prototipte süper bilgisayar kullanmaya başladı. "Heart of Joy" olarak isimlendirilen süper bilgisayar, tüketicilere çok ilginç bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Yeni nesil Neue Klasse serisi otomobillerde kullanılacak olan Heart of Joy, aktarma organlarını, frenleri, şarjı, ve hatta direksiyonu bile yönetecek. BMW Dynamic Performance Control yazılımıyla entegre çalışacak süper bilgisayar, BMW'nin iddiasına göre otomobilleri tamamen yeni bir hız ve hassasiyet seviyesine ulaştıracak.

Heart of Joy, VDX isimli bir prototipte test ediliyor

BMW, yeni süper bilgisayarını test etmek için Vision Driving Experience (VDX) isimli bir prototip otomobil tasarladı. Bir adet üretilen ve hiçbir zaman seri üretime geçmeyecek bu otomobil, oldukça ilginç gelişmelere de ev sahipliği yapıyor. Mesela BMW'nin yeni süper bilgisayarı, VDX'in akıllı frenleme ve enerji geri kazanımı teknolojisi sayesinde yüzde 25 daha verimli. Ve size ağzınızı açık bırakacak bir bilgi daha verelim. Bu otomobil, 17.990 Nm tork değerine sahip. BMW'nin bu kadar yüksek tork kullanmasının nedeni, elektrikli motorun sınırlarını ciddi anlamda zorlamak.

BMW tarafından yapılan açıklamaya göre Heart of Joy, şirketin geliştirdiği 4 süper bilgisayardan bir tanesi. Diğer süper bilgisayarlar, otonom sürüş sistemleri, bilgi-eğlence ekranı ve iklimlendirme gibi sıradan sistemlerin kontrolüne odaklanacak. Bakalım BMW, bu süper bilgisayarlar ile elektrikli otomobillere olan ilgiyi artırabilecek mi...