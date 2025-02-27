2022 yılında yapılan bir araştırma, boksörlerin ve MMA dövüşçülerinin beyinlerine aldığı hasarın, dövüş kariyerlerinden sonra iyileşip iyileşmediğini ortaya koyuyor.

Boksörlerin başlarına aldığı sert darbeler, bilişsel yeteneklerini ve beyin yapılarını bozabiliyor.

Peki bu durum, zamanla değişebilir mi? Boksörler, profesyonel dövüş kariyerleri bittikten sonra beyin yapıları toparlanabilir mi? Bilimin, bir cevabı var.

Profesyonel dövüşçülerin başlarına aldıkları darbeler, ne gibi problemlere yol açabiliyor?

Bilişsel gerileme ve hafıza problemleri

ve hafıza problemleri Beyin hacminde azalma ve nöronal bağlantılarda bozulma

ve nöronal bağlantılarda bozulma Dikkat, konsantrasyon ve karar verme becerilerinde zayıflama

becerilerinde zayıflama Beyin dokusunda mikro yapısal hasarlar ve iltihaplanma

ve iltihaplanma Depresyon, kaygı bozukluğu ve davranış değişiklikleri gibi psikiyatrik sorunlar

Kronik travmatik ensefalopati (CTE) gibi nörodejeneratif hastalıklar

Yapılan araştırmaya göre, dövüşçülerin bilişsel yetenekleri ile beyin yapıları zamanla toparlanabilir.

Cleveland Beyin Sağlığı Merkezi’nden araştırmacı Aaron Ritter, dövüş sporlarıyla uğraşan kişilerin kafalarına aldıkları sürekli darbelerin kronik travmatik ensefalopati (CET), bilişsel ve davranışsal sorunlar ile parkinsonizm gibi ciddi nörolojik rahatsızlıklara yol açabileceğini söylüyor.

Ancak Neurology Dergisinde 2022 yılında yayımlanan araştırmalarında Ritter ve ekibi, dövüşü bırakan sporcuların zaman içinde düşünme ve hafıza becerilerinde gelişme gösterdiğini ortaya koydu.

Dövüş sporlarını bırakan kişilerin beyin sağlığı açısından daha olumlu bir seyir izleyebileceği görülüyor.

Çalışma; sövüş kariyerini bırakan sporcuların özellikle sözel hafıza, motor hız ve işleme hızını yöneten beyin bölgelerinde iyileşmeler olduğunu gösteriyor. Öte yandan hâlâ aktif olarak dövüşen sporcuların test sonuçlarında ya durağan bir seyir ya da çok az bir düşüş görüldü.

Araştırmacılar; dövüşü bırakan sporcuların test puanlarında ortalama üç puanlık bir artış yaşadığını, aktif sporcuların ise ortalama iki puanlık bir düşüş gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, çevresel değişimlere tepki verme becerisi ve görev tamamlama süreleri konusunda pasif ve aktif sporcular arasında farklı eğilimler vardı.

Beynin duygular, hafıza ve yürütücü işlevlerle ilgili bölümlerinde yapılan analizlerde; mesleğini bırakmış sporcularda beyin kalınlığının korunduğunu, dövüşe devam edenlerde ise zamanla hafif bir azalma yaşandığı tespit edildi.

Sonuç olarak dövüş sporlarını bırakan kişilerin beyni; zamanla iyileşme gösterirken devam eden sporcularınki gerileme meyilli oluyor.

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