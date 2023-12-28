Aralarında Marmara Forum ve Forum İstanbul'un da yer aldığı 9 AVM için konkordato talebinde bulunuldu. Mahkemenin 3 aylık geçici mühlet verdiği AVM'lerin toplam borcunun 600 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Devasa alışveriş merkezleri uzun zamandır hayatımızın bir parçası. Renkli ışıkları, gösterişli dükkânları ve çeşitli etkinlikleri ile pek çok kişi, fırsat buldukça alışveriş merkezlerini ziyaret ediyor. Yine de bütün AVM'ler için her şey günlük güneşlik değil.

Son olarak 9 AVM konkordato başvurusunda bulundu. Bunların içinde Marmara Forum ve Forum İstanbul da yer alıyor. 9 AVM'nin toplam borcunun 600 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor.

AVM'ler bankaların insafına kaldı

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan dava dosyasında mahkeme, 9'u AVM'lerin bağlı olduğu şirket için olmak üzere toplamda 10 şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Böylece bu şirketler bir süre için korunmaya alınırken, Doç. Dr. Murat Oruç, Bağımsız Denetçi Prof. Dr. Hakan Taştan ve Mali Müşavir Prof. Dr. Halil İbrahim Alparslan da mahkeme tarafından geçici konkordato komiserleri olarak atandı.

Konkordato talebinde bulunan AVM'ler, tek çatı altında en fazla AVM'yi bulunduran grup olarak dikkat çekiyor. Konkordato talebine konu olan bu AVM'lerin yıllık ziyaretçi sayısı ise resmî kayıtlara göre 76 milyonu bulmuş durumda. Bu AVM'lerin çatısı altında toplamda 1500 mağazanın faaliyetlerine devam ettiği de mahkeme kayıtlarında yer aldı. Şirketlerin euro bazında 600 milyon olan borcu, güncel kurla 28 milyar TL'yi buluyor.

AVM'ler neden batıyor?

Dava dilekçesinde yer alan konkordato talebinin nedenlerine baktığımızda döviz kurundaki artışın AVM'leri zorda bıraktığını görüyoruz. 2018 yılında alınan bir kararla AVM'lerin kiraları döviz cinsinden alması yasaklanmıştı. Şirketlerin döviz ile borçlanmalarına rağmen kirayı TL ile toplamaları nedeniyle mali yapıları olumsuz etkilendi. Dava dilekçesinde bu durum, Bu süreçte TL üzerinden gelir elde edip borçlarını döviz cinsinden ödemek zorunda kalan AVM yatırımcıları tam anlamıyla bankaların insafına terk edilmiştir." ifadesiyle açıklandı.

AVM'ler ayrıca pandemi döneminde de iki yıla yakın bir süre kapalı kalmıştı. Bu dönemde ziyaretçi sayısının azalması, şirketlerin yaşadığı maddi darboğazın bir diğer nedeni olarak gösteriliyor.

Dava dosyasına göre konkordato isteyen şirketlerin borçlarının neredeyse tamamına yakını bankalara olan borçlardan meydana geliyor. İkisi yerli biri yabancı toplam üç bankadan alınan krediler, şirketlerin topladığı kiraların tamamının kredi ödemesine gitmesine neden oluyor. Bahsi geçen şirketlerin bu yüzden darboğazdan çıkamadıkları belirtiliyor.