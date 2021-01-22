Borderlands serisinin dördüncü oyunu olan ve çıkışından 46 gün sonra kırılan Borderlands 3, DRM koruması Denuvo'ya veda etti. Artık oyunu oynarken arka planda Denuvo koruması çalışmayacak.

Video oyun sektörü günümüzde korsancılığa karşı önemli ölçüde önlemler almış durumda. Bu önlemlerden biriyse DRM (Dijital Haklar Yönetimi) koruması olarak bildiğimiz Denuvo. Fakat Denuvo, her ne kadar korsan oyunculuğun önüne bir nebze geçebiliyor olsa da oyun dünyasında tartışılan isimler arasında da yer alıyor.

Denuvo'yu tartışmalı yapan şeylerden biriyse bu sistemin korsancılığın önüne geçtiği sürede arka planda sürekli çalışıyor olması. Oyuncular, Denuvo nedeniyle bazı oyunlarda performans düşüklüğü yaşadıklarını belirtiyorlar. Bugünse Denuvo karşıtı olan oyuncuların hoşuna gidecek bir haber geldi.

Borderlands 3, Denuvo korumasına veda etti:

Borderlands serisinin dördüncü oyunu olan Borderlands 3, yeni bir güncelleme aldı. Oyunun güncelleme notlarında yer alan detaya göre Denuvo koruma sistemi artık oyunun PC sürümünde yer almayacak. Yani Denuvo, Borderlands 3 oynadığınız zaman artık arka planda sisteminizi meşgul etmeyecek, en azından öyle olması gerekiyor.

Birçok Reddit kullanıcısı Borderlands 3'ün Denuvo'dan kurtulmasının oyunun performansını artırmış olacağını beklemiş olsa da durum böyle olmadı. Oyuncular, Borderlands 3 oynarken halen ufak tefek takılmalara rastladı. Oyunun sunduğu performansta da bir değişiklik yaşanmadı. Yani Denuvo'nun kaldırılması oyuncuları pek de etkilemedi.

Borderlands 3, hâlihazırda çıkışından 46 gün sonra CODEX grubu tarafından kırılmıştı. Yani oyunda Denuvo korumasının kullanılmasına artık pek de gerek yoktu. Oyun bir kez kırıldığından dolayı Denuvo'ya olan ihtiyaç büyük anlamda azalmıştı. Zaten Denuvo da fiyatlandırma konusunda potansiyel kırılma zamanını göz önüne alarak üç ayın ardından geliştiricilere indirim yapıyor.

Borderlands 3'ün kırılmasının ardından Denuvo'ya veda etmesine benzer durum birçok oyunda yaşanmıştı. Çıkış gününde kırılan Doom Eternal, yaklaşık iki ay sonra Denuvo'ya veda etmişti. Doom Eternal'la aynı haftada Metro Exodus da koruma sistemiyle yolunu ayırmıştı.