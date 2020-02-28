Borderlands 3’ün Steam'e Geleceği Tarih Açıklandı

Amerikalı video oyun geliştiricisi Gearbox, PAX East 2020 etkinliği sırasında, geçtiğimiz yıl çıkış yapan Borderlands 3’ün 13 Mart’ta Steam mağazasında satışa sunulacağını duyurdu. Şirket ayrıca oyun için mart ayının sonunda yeni bir genişleme paketi yayınlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için sunulan Borderlands 3, yayıncı 2K Games ve Epic Games arasındaki özel bir anlaşma nedeniyle yalnızca Epic Games Store’da yayınlanmıştı. ABD’nin Boston kentinde kapılarını açan PAX East 2020’nin en önemli katılımcıları arasında yer alan Gearbox, oyuncuların beklediği müjdeyi nihayet verdi: Borderlands 3, 13 Mart 2020’de Steam platformuna geliyor.

Şirket, söz konusu tarih itibarıyla oyun için Steam ile Epic Games Launcher arasında çapraz platform desteği sağlanacağını açıkladı. Dahası oyuncular, hangi platformu kullanırsa kullansın, birbirlerini arkadaş olarak ekleyebilecek, co-op oyunlara katılabilecek ve çevrimiçi çok oyunculu modda oynayabilecekler.

Borderlands 3, altı aylık bir gecikme sonunda nihayet Steam'e geliyor

Bunun da ötesinde Gearbox, platformlar arasında silah gönderebilme özelliği de dahil olmak üzere pek çok çapraz platform özelliği yayınlamayı planlıyor ancak tüm bunların bir çırpıda değil, zamanla oyunculara sunulacağı belirtiliyor.

Amerikalı firmanın Borderlands 3 ile ilgili sürprizleri bunlarla da sınırlı değil. Gearbox, 26 Mart tarihinde tüm platformlara gelecek yeni bir genişleme paketi yayınlanacağını duyurdu. Borderlands 3 Season Pass ve Super Deluxe Edition sürümleri için yayınlanacak olan güncelleme, Vault Hunter Heads & Skins'ten interaktif oda dekorasyonlarına, yepyeni araç kaplamalarından silah skin’lerine kadar birçok kozmetik eşya sunacak.