İnternet tarayıcılarında artık giderek artan bir talep var ve bu talep, hepimizin bildiği üzere gizlilik. Peki size bir tarayıcının hem bunu sağladığını hem de kazandırdığını söylesek... Kullanırken kazandığınız Brave, 1.0 versiyonunu yayınladı.

Tamamen kullanıcıya gizlilik sağlamak üzere tasarlanmış internet tarayıcısı Brave, bugün 1.0 versiyonunu yayınladı. Brave 1.0; Windows, macOS, Linux, iOS ve Android platformlarında kullanılabilir durumda. Peki hiç duymayanlar için Brave’i nasıl açıklayabiliriz? Gelin anlatalım.

Brave, Google Chromium projesi üzerine kurulmuş açık kaynaklı bir tarayıcı ve iki önemli özelliğe sahip. Birinci özelliği, size tamamen gizlilik sunması. Shields adı verilen bu özellik; reklamları, izleyicileri ve çerezleri engelliyor. Araç çubuğunda bulunan bir ikon da size kaç ögenin engellendiğini gösteriyor. Bir site güvenilirse ve siz o sitenin reklamlarını görmek istiyorsanız bunu da sağlayabiliyorsunuz. Shields, kullanıcı tarafından açılıp kapanabiliyor ve ziyaret ettiğiniz sitenin çerezlerine, izleyicilerine ve reklamlarına izin verebiliyorsunuz.

Brave'in en sevilen özelliği: Basic Attention Token

Brave’in ikinci önemli özelliği ise en çok tartışılan özelliği. Brave’de bulunan Basic Attention Token (BAT) özelliği sayesinde site geliştiricilerine destek verebiliyorsunuz. BAT, Brave’den elde edebileceğiniz bir kripto para birimi olarak önümüze çıkıyor. Bu özelliği aktif ettiğinizde karşınıza sitenin size gösterdiği reklamlar değil, Brave’in gösterdiği reklamlar çıkıyor.

BAT sayesinde sitelerinde Brave’in reklamlarını gösteren siteler gelir elde edebiliyor ancak burada kazanan yalnızca geliştirici değil, siz de oluyorsunuz. Ayrıca kazandığınız BAT’ları istediğiniz siteye bağışlayabiliyorsunuz ya da istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. BAT, Ethereum platformunda kurulan ve 0,25 dolar değere sahip olan bir kripto para birimi.

Brave ve BAT sistemini geliştiren kişi ise JavaScript’i tasarlayan ve Mozilla’nın kurucu ortakları arasında yer alan Brendan Eich fakat kendisi zamanında Mozilla ile anlaşmazlığa düşmesi nedeniyle CEO görevindeyken istifa etmeye zorlanmıştı.

Brave, Tor ağına erişim imkânı da sunuyor:

Brave, iki özelliğinin yanı sıra başka sıra dışı özelliklere de sahip. Tarayıcı sayesinde gizli sekme açarak Tor ağına ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca HTTP bağlantıları da mümkün olduğunda her zaman HTTPS bağlantılarına dönüşüyor. Bununla birlikte IPFS’ye de destek veriyor.

Şirketin iddiasına göre diğer tarayıcılardan 3 ile 6 kat daha hızlı olan Brave tarayıcısını denemek istiyorsanız tarayıcıyı indirmek için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.