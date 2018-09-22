Bu hafta yayınlanan ve mutlaka izlemeniz gereken; aralarında Captain Marvel'ın da yer aldığı 6 yeni film fragmanını sizler için listeledik.

Geçtiğimiz hafta sinema severler için oldukça bereketli geçti diyebiliriz. Çizgi roman ve Marvel sevenlerin tırnağını yiyerek beklediği Captain Marvel'dan, Disney'in sevilen animasyonu Ralph Breaks the Internet'e kadar birçok sağlam yapımdan güzel fragmanlar izledik. Dilerseniz bu fragmanlardan 6'sına beraber göz atalım.

Captain Marvel

Yayınlandığı ilk 24 saat içerisinde 109 milyon kişinin tıkladığı ve Avengers 4'ten önce ara sıcak niteliği taşıyacak filmin fragmanını izlemeden geçmeyin.

First Man

First Man'in bu yeni fragmanı direkt olarak John F. Kennedy'nin seslendirmesini içeriyor. Film 12 Ekim'de bizlerle olacak.

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Cadılar Bayramı'nın gelişine hazırlanırken, aynı gün vizyona girecek olan tematik filmler de bizleri karşılamaya başladı. Goosebumps 2, 12 Ekim'de vizyonda.

Stan and Ollie

'Old school' komedileri özleyenleri mutlu edecek gibi görünen ve Charlie Chaplin filmlerini andıran sıcacık bir fragman var karşımızda. Filmin vizyon tarihi 11 Ocak 2019.

The Girl in the Spider’s Web

Ejderha Dövmeli Kız üçlemesinin devamı niteliğindeki filmin vizyon tarihi 9 Kasım 2018 olacak.

Ralph Breaks the Internet

Wreck-It Ralph'ın devamında yaşanan olayları anlatacak olan Disney yapımı, 21 Kasım'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.