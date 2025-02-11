Steam, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlarda indirime gitti. "Yerel Eşli Oyun Festivali" isimli kampanyada %90'a varan oranda indirimler sunuluyor.

Düzenli olarak yeni indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkan Steam, şimdi ise arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlarda indirime gitti. Yan yana veya uzakta olmanız fark etmeksizin başkalarıyla birlikte deneyimleyebileceğiniz yapımları kapsayan bu kampanya “Yerel Eşli Oyun Festivali” ismini alıyor.

Steam’in Yerel Eşli Oyun Festivali, 17 Şubat’a kadar devam edecek. Yani kısa süreli bir etkinlik. Kampanyada, %90’a varan oranda indirimler var. Bu yüzden bir göz atmanızı öneririz. Aşağıdan fiyatı düşenlere ulaşabilirsiniz.

Steam Yerel Eşli Oyun Festivali'nde fiyatı düşen oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Mortal Kombat 11 49,99 dolar 4,99 dolar (%90) Mortal Kombat 1 49,99 dolar 19,99 dolar (%60) Left 4 Dead 2 5,79 dolar 0,57 dolar (%90) ARK: Survival Ascended 20,99 dolar 11,54 dolar (%45) Overcooked 2 12,49 dolar 3,12 dolar (%75) Chained Together 2,99 dolar 2,69 dolar (%10) TEKKEN 7 24,99 dolar 6,24 dolar (%75) NBA 2K25 69,99 dolar 23,09 dolar (%67) Gears 5 29,99 dolar 7,49 dolar (%75) Sacboy: A Big Adventure 59,99 dolar 23,99 dolar (%60)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.