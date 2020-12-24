OnePlus, OnePlus 9 Lite Modelini Piyasaya Sürecek

OnePlus, önümüzdeki senenin ilk aylarında yeni amiral gemisi telefon modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Raporlara göre 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen OnePlus 9 ve 9 Pro modellerinin yanında bir de bütçe dostu model gelecek. OnePlus 9 Lite ismine sahip olacak bu modelin yonga seti ise bu senenin amiral gemisi işlemcilerinden olan Snapdragon 865 olacak.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, her geçen yıl piyasaya sürdüğü amiral gemisi akıllı telefonlarıyla adını duyurmaya devam ediyor. Şirket, akıllı telefonlara öncülük edecek yenilikler yapmasıyla ve müşterilerini önemsemesiyle de biliniyor. Özellikle yazılım anlamında kullanıcılarını üzmeyen şirket, anlaşılan her keseye uygun telefonlar üretmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız haberlerde OnePlus 9 ve 9 Pro modelleri ile ilgili bilgiler vermiştik. Raporlara göre OnePlus’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri, önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde tanıtılacak. Genel beklenti, OnePlus 9 ve 9 Pro modellerinin gelecek birçok amiral gemisi akıllı telefon gibi Snapdragon 888 yonga setini kullanacağı yönünde. Yeni çıkan raporlara göre OnePlus, 9 serisine bir de bütçe dostu model ekleyecek.

OnePlus 9 Lite, 2020’nin amiral gemisi işlemcisiyle donatılacak:

OnePlus, bütçe dostu olmasına rağmen amiral gemisi bir akıllı telefona taş çıkartacak özelliklere sahip bir telefon piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Raporlarda OnePlus’ın 9 ve 9 Pro modellerinin yanında bir de OnePlus 9 Lite modelini piyasaya süreceği belirtiliyor. Bu telefona güç verecek olan yonga setinin ise OnePlus 8 Pro, Xiaomi Mi 10 ve Samsung Galaxy S20 FE 5G gibi akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 865 yonga seti olacağı söyleniyor.

Telefon hakkında bu zamana kadar açıklanmış herhangi bir teknik detay yok, dolayısıyla kesin bilgiler veremiyoruz. Kesin olan bir bilgi varsa o da OnePlus 9 Lite piyasaya sürüldüğünde 9 ve 9 Pro modellerinden daha ucuz olacağı. Bunun yanı sıra telefonun birçok güçlü akıllı telefonla rekabet edeceği de iddia ediliyor.