Geçtiğimiz günlerde Twitter'daki garip yanıtlaşmada OnePlus, avcıyken av durumuna düştü. Attığı tweet ile Apple'a sataşan OnePlus, Xiaomi tarafından hedef alındı.

Son dönemde akıllı telefon üreticilerinin reklam kampanyalarında ya da sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine sataştıklarına daha sık rastlar olduk. Geçtiğimiz günlerde Twitter’da gerçekleşen zincirleme sataşma tamlamasında Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, Apple’a; Xiaomi ise OnePlus’a sataştı.

OnePlus Hindistan Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Elmaların dünyasında OnePlus ile dikkat çekin” açıklaması ile elmalerin arasında duran bir OnePlus 8T fotoğrafı yer alıyordu. Ancak OnePlus’ın Apple’a sataştığı bu tweete yanıt ABD’li şirketten değil, Xiaomi’den geldi.

OnePlus'ın Apple'a göndermede bulunduğu tweet

OnePlus’ın Apple’a göndermede bulunduğu paylaşımın altına bir Mi 10T Pro fotoğrafı paylaşan Xiaomi Hindistan Twitter hesabı, “Ama daha fazlasına sahip olabilecekken neden daha azına razı ol. Yeni yıl. 108MP çözünürlük.” ifadelerini kullandı ve OnePlus’ın “Never Settle” (Asla Yetinme) sloganına gönderme olarak “Settle for Better” (Daha fazlasıyla yetin) etiketi kullandı.

Xiaomi'nin OnePlus'a sataştığı tweet

Elbette ki daha yüksek çözünürlüklü kamera, daha iyi bir kamera performansı anlamına gelmiyor ancak şirketler arasında böylesine tatlı atışmlar görmenin en azından sosyal medya kullanıcılarının hoşuna gittiğini söylemek mümkün. Peki sizce OnePlus 8T mi yoksa Xiaomi Mi 10T Pro mu daha fazlasını veriyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.