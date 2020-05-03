Buzullardaki Erimeyi Net Şekilde Ortaya Koyan Uydu Verileri

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle her yıl kutuplardaki buz tabakaları daha fazla eriyor. Bu durumun en net şekilde ortaya konduğu görüntüler ise uydulardan geldi. Antarktika’daki durum hiç iç açıcı değil.

NASA uyduları çok uzun süredir Antarktika ve Grönland’da yaşanan erimeyi gözlemliyor. Son 16 yılda bu iki bölgedeki buzullarda yaşanan değişim anbean takip ediliyor. Gelen görüntüler ve veriler, izlememiz gereken yollar hakkında da bilgiler içeriyor.

Yapılan gözlemler ve incelenen veriler incelendiğinde karşımıza hiç de sürpriz olmayan, korkutucu gerçekler çıkıyor. Her iki bölgede de milyarlarca ton buz eriyerek okyanuslara karışıyor ve deniz seviyesini yükseltiyor.

Denizler yükseliyor

2003-2016 arasında yapılan çalışmalar, bu dönemde dünyada deniz seviyesinin üç santimetreden biraz daha fazla yükseldiğini ortaya koydu. Her ne kadar Antarktika’nın doğusunda buz birikimi artsa da Batı Antarktika’daki korkunç buz tabakası kaybını karşılamaya yetmiyor. Bu tabakalardaki erime, deniz seviyesindeki artışın üçte birine neden oldu.

Bulguların kaynağı ise NASA’nın ICESat ve ICESAT-2 uyduları oldu. Lazer ölçüm ekipmanlarına sahip olan uydular, buzulların yüksekliğini ve kalınlığını ölçerek küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini daha iyi anlayabilmeyi sağlamayı amaçlıyor.

Buzulların erimesi devam edecek

Araştırmacılara göre daha uzun yıllar boyunca Grönland ve Antarktika’daki buzulların erimesi devam edecek. Yıllık erime miktarlarına baktığımızda da Grönland’ın 200 gigaton, Antarktika’nın ise 118 gigaton buzul kaybettiğini görüyoruz. Bir gigatonun 1 milyar tona tekabül ettiğini de hatırlatalım.

Böyle söyleyince bu rakamlar çok farazi gözüküyor olabilir. Durumun vahametini ortaya koyması açısından şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz: Bu kadar buzu kar olarak dökebilseydi bütün İstanbul karla kaplanırdı. Hem de 60 metreden daha yüksek seviyede kar ile.

Suyun içinde bulunan buzullar, zaten çok büyük oranda suya batmış olduklarından var olan deniz seviyesini yükseltmiyor. Karada bulunan buzulların kopması ve denize inmesi ise oldukça büyük bir sorun oluşturuyor.

Araştırmacılara göre Antarktika’da yaşanan erime “rekabetçi” bir yapıya sahip. Doğu Antarktika’da buz kütlesi artarken Batı Antarktika’da ise buz kütlesi kaybı yaşanıyor. Ne yazık ki buzlu kıtanın kazandığı buzul miktarı, kaybettiğini karşılamaya yetmiyor.