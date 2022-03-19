Hakkında LGBTQ karşıtı bir politika izlediği iddiaları çıkan Disney'e yönelik tepkilerin ardından Pixar, Buzz Lightyear filminden çıkarılan eşcinsel sahneleri filme geri eklediği bildirildi.

Bundan bir hafta öncesinde, Disney bünyesinde yer alan ünlü animasyon şirketi Pixar’ın LGBTQ çalışanları, çatı şirket Disney'i ve yöneticilerini homofobik olmakla suçlamış ve senaryolardaki eşcinsel içerikli sahnelerin filmlerde sansüre maruz kaldığını ifade etmişti. Bunun ardındansa Disney hakkında atılan bu iddia sosyal medyada büyük tepki çekmiş, #BoycottDisnet etiketi Twitter’da hızla gündem olmuştu.

Disney'in homofobik bir politika izlediği suçlamaları sonrasında bir gelişme de, Pixar'ın şüphesiz en popüler filmlerinin başında gelen Toy Story’nin sevilen karakteri Buzz Lightyear’a odaklanan Buzz Lightyear filminde yaşandı. İsimsiz kaynaklardan gelen bilgilere göre filmin senaryosundan çıkarılan eşcinsel bir öpüşme sahnesi, çıkan haberlerin ardından tekrar filme eklendi.

Eşcinsel öpüşme sahnesi filmden çıkarılmış

Variety’nin haberine göre, iki kadın karakter arasında bir öpüşme sahnesi Buzz Lightyear filminden çıkarılmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta meydana gelen çalışan protestolarının ardından bu sahne filme geri eklendi.

Disney çalışanları, ABD’nin Florida eyaletinde, okullarda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği tartışmalarının konuşulmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sonrasında şirketin duruma yeterince tepki göstermediği gerekçesiyle şirketi protesto etmiş, senaryolardan eşcinsel sahnelerin sansürlendiği ve çıkarıldığı bu şekilde ortaya çıkmıştı. Eski Disney CEO’su Bob Iger şubat ayında yasa tasarısını kınarken, yeni CEO Bob Chapek yasa tamamen kabul edilene kadar yasayı kınamamayı tercih etmiş ve “Şirketimizin kalıcı bir değişim yaratmasının en iyi yolunun ürettiğimiz ilham verici içerik olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Şirket içinden gelen tepkilerin ardında Chapek geçtiğimiz hafta konuya dair yaptığı yeni bir açıklamayla "Bunun sadece Florida'daki bir yasa tasarısıyla ilgili olmadığı, bunun yerine temel insan haklarına yönelik başka bir meydan okuma olduğu açık. Eşit haklar mücadelesinde daha güçlü bir müttefik olmama ihtiyacın vardı ve seni hayal kırıklığına uğrattım. Üzgünüm." şeklinde kaydetmiş ve Disney'in diğer eyaletlerde benzer yasalarla mücadele eden savunuculuk gruplarına desteği artıracağını da sözlerine eklemişti.

Ancak Chapek'in bu özrü, bazı LGBTQ Disney çalışanları ve destekçileri için yeterli olmadı. Olayın büyümesinin ardından pek çok Disney çalışanı, şirketi grev yaparak protesto etmeye başladı. Grevlerin önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.