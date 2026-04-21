BYD, Blade Batarya teknolojisine sahip otomobillerinde sunduğu garanti kapsamını artırdığını açıkladı.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan BYD, Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olmayı başarmıştı. BYD otomobillerini öne çıkaran konulardan biri de Blade, yan Bıçak Tipi Batarya ismi verilen pil teknolojileriydi. Bu teknoloji, önemli avantajlar sunmasıyla biliniyordu.

Blade Batarya, BYD tarafından 29 yıllık inovasyon sonucunda geliştirilen bir lityum demir fosfat batarya teknolojisiydi. Kararlı, güvenli ve hem tamamen elektrikli modellerde hem de DM-i teknolojisine sahip şarj edilebilir hibritlerde tutarlı performans sağlamak üzere tasarlanmıştı. Şimdi ise bu bataryaların garantisi konusunda bir hamle geldi.

Batarya garantisi yükseltildi

BYD Türkiye, yaptığı açıklamada Blade isimli bataryalarında garanti kapsamını artırdığını açıkladı. Buna göre Blade Bataryalı otomobillere sahip kullanıcılara artık 8 yıl ve 250 bin kilometre batarya garantisi sunulacak. Üstelik bu garanti yalnızca yeni araç alanlara değil, aynı zamanda hâlihazırda bu bataryaya sahip kullanıcıları da kapsayacak. Ayrıca batarya için verilen %70 sağlık durumu taahhüdü de devam ediyor.

Yeni garanti kapsamı, normalde 6 yıl 150 bin km olan garantiye ek olarak kullanıcılara sunulacak. Öte yandan araçlarda 12 yıl veya sınırsız km paslanmazlık garantisi bulunduğunu da belirtelim.