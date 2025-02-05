2023 yılında çıkan Yangwang U9, dörtlü motorlu aktarma organlarıyla çalışan yüksek performanslı, tamamen elektrikli bir süper otomobil. Herhangi bir engelle karşılaştığında havalanabilme yetisine sahip. Peki bu nasıl mümkün oluyor ve diğer özellikleri neler?

Çinli otomotiv markası BYD’nin ürettiği elektrikli araç Yangwang U9, âdeta bir teknoloji ve mühendislik harikası. Onu, diğer elektrikli otomobillerden ayıran en önemli özelliği ise zıplama yeteneği.

Evet, yanlış duymadınız; Yangwang U9, gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde yerden havalanabiliyor ve "zıplayan araba" hâline geliyor.

BYD Yangwang U9, nasıl zıplayabiliyor?

Bu sorunun cevabı, BYD'nin geliştirdiği “akıllı süspansiyon sistemi”nde yatıyor. Sistem, aracın her bir tekerleğini bağımsız olarak kontrol edebiliyor ve bu sayede U9'un dört tekerleğinin de aynı anda yerden kesilmesini sağlıyor. 6 metre kadar zıplayabiliyor.

Bu özellik, sadece gösteri amaçlı değil; örneğin, zorlu arazi koşullarında veya beklenmedik engellerle karşılaşıldığında aracın manevra kabiliyetini artırmak için de kullanılabiliyor.

Ayrıca virajlarda daha iyi tutunma ve daha dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yani, zıplama özelliği sadece ilginç bir detay değil, aynı zamanda faydaları da olan bir teknolojik devrim diyebiliriz.

Etkileyici özellikleri bununla sınırlı kalmıyor.

Yangwang U9'un sunduğu şeyler zıplamayla sınırlı kalmıyor. BYD'nin kendi geliştirdiği elektrikli motorlar, U9'a inanılmaz bir güç ve hız sağlıyor. 0-100 km/s hızlanması saniyeler içinde gerçekleşiyor ve bu da onu Tesla Roadster, Porsche Taycan gibi elektrikli süper spor otomobillerle aynı ligde tutuyor.

Ayrıca BYD'nin ünlü “Blade pilleri” hem güvenlik hem de verimlilik açısından öne çıkıyor. Bu piller, yüksek enerji yoğunluğu ve uzun ömürleriyle U9'un performansını ve menzilini destekliyor. Bunların yanı sıra 1287 beygir gücüne sahip.

Yangwang U9'ın diğer özellikleri:

Motor gücü 1100 HP Tork 1680 Nm Azami hız 250 km/s 0-100 km/s 2s Motor sayısı Quad motor Sürüş sistemi AWD Motor türü Permanent Magnet Synchronous Motor Batarya 100+ kWh

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