Call of Duty: Warzone'a Godzilla ve King Kong Geliyor!

Call of Duty: Warzone'a bugün gelecek bir güncellemeyle oyunun çehresi değişecek. 25 Mayıs'a kadar erişilebilecek Operation Monarch isimli bir mod, oyuna Godzilla ve Kong'u getirecek.

Activision'ın birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü hayatta kalma oyunu Call of Duty: Warzone'a dikkat çeken bir güncelleme geliyor. Gün içerisinde oyuncularla buluşturulacak bu güncelleme, hayatta kalma oyunlarında pek de alışık olmadığımız bir yenilik getirecek.

Call of Duty: Warzone için hazırlanan "Operation Monarch" isimli yeni bir mod, oyuna canavarlar ekleyecek. Evet yanlış duymadınız. Gelecek güncelleme ile 25 Mayıs'a kadar oynanabilir olan bu modda oyuncuların canavarları katletmeleri ya da onlardan kaçmaları gerekecek. Üstelik bu canavarları pek çok kişi biliyor. Activision'ın açıklamasına göre Godzilla ve Kong, bugün itibarıyla Call of Duty: Warzone'da olacak.

Call of Duty: Warzone'daki Kong işte böyle görünecek

Operation Monarch ile ilgili açıklamalarda bulunan isim Activision yöneticilerinden James Mattone oldu. Mattone, canavarların genelde çok fazla saldırgan olmayacağını söyledi. Ancak bu canavarlar rahatsız edildiklerinde önüne gelen her şeyi yok edebilecek güçte olacaklar. İşte Mattone, bununla ilgili olarak oyunculara iki tavsiye veriyor. Bu tavsiyelerden bir tanesi kaçmak. Diğeri ise onları yok etmek. Burada tercih tamamen oyuncuların...

Activision, Call of Duty: Warzone için hazırladığı güncelleme oyuna yalnızca bahsi geçen iki canavarı getirmiyor. Öyle ki oyuncular, bu modla birlikte yine Godzilla ve Kong temalı birkaç oyun içi ögeyle tanışma imkanı yakalayacaklar. Hayatta kalma oyunlarına genel olarak böyle canavarlara alışık olmadığımızdan, Call of Duty: Warzone'un Operation Monarch güncellemesinin ilgi çekeceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Call of Duty: Warzone'un Operation Monarch modu için hazırlanan tanıtım videosu