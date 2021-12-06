Camille CT'leri, Güçlü Ve Zayıf Yönleri, Tüm Yetenekleri

LoL üst şampiyonu Camille’in tüm yetenekleri, zayıf yönleri, güçlü yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sizler için derledik. Camille detaylı rehberimize dilerseniz gelin beraber göz atalım.

LoL’de oynaması çok eğlenceli şampiyonlar bulunuyor. Bu eğlenceli şampiyonların bazılarını oynamak ve üzerinde ustalaşmak çok kolayken bazılarını oynamak ve üzerinde ustalaşmak çok zor. Bu zor olan şampiyonlardan biri de Camille, üst koridor ezergeçeri. Oynaması eğlenceli olduğu kadar zor olan Camille’e dair her şeyi öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

LoL üst koridor şampiyonu olan Camille’in ct’leri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, yetenekleri ve oynanış tavsiyelerini sizler içi bu rehberde derledik. Tabii şampiyonun CT eşleşmeleri ve önerilen eşya/rün dizilimleri yamadan yamaya değişebilse de biz Webtekno okurlarına en yaygın olanlarını veriyoruz.

Camille’in tüm yetenekleri: Hedefe ilave büyü hasarı

Pasif – Değişken Savunma: Şampiyonlara yönelik normal saldırılar, kısa süreliğine şampiyonun hasar türüne (saldırı gücü veya yetenek gücü) karşı Camille'in azami canının yüzdelik bir bölümüne denk bir kalkan sağlar.

Q - İmha Protokolü: Camille'in bir sonraki saldırısı ilave hasar verir ve ilave hareket hızı sağlar. Q, kısa bir süre içinde yeniden kullanılabilir ve Camille iki saldırısı arasında beklerse büyük oranda ilave hasar verir.

W- Keskin Çelme: Camille kısa bir aranın ardından koni şeklindeki bir alana saldırarak hasar verir. Koninin dış yarısında kalan rakipler yavaşlar, fazladan hasar alır ve Camille'i iyileştirir.

E- Kanca Atışı: Camille kendini bir duvara doğru çeker ve vardıktan sonra duvardan uzağa atılarak rakip şampiyonları havaya savurur.

R – Hextech Ültimatomu: Camille hedef şampiyona doğru fırlayarak hedefini belli bir alana hapseder. Bu esnada normal saldırılarıyla hedefe ilave büyü hasarı verir.

Geç oyunda parlayan Camille’in güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Güçlü yönleri:

Camille, oyunun her aşamasında ayrı ayrı güçlü yönleri olsa da özellikle geç oyunda parlayan bir şampiyondur. Erken oyunda 1’e 1 potansiyeli çok fazla, orta oyunda ayrık ittirme gücüne sahip ve geç oyunda takım savaşından istediği hedefi ayıklayabilme gücüne sahiptir. Erken oyunda ultisinin hedef alınamama özelliği sayesinde kolayca kule altı yapabilir. Geç oyunda E ve W yeteneklerini kombolayarak istediği hedefe ulaşabilir.

Zayıf yönleri

Özellikle erken oyunda Camille’in ona saldırı gücü engelleyen kalkan veren pasifini dürterek tetiklemek onu çok yenik bir duruma düşürecektir. Pasif kalkanını aldıktan sonra gireceğiniz savaşta Camille’i bir baskınla tekleyebilirsiniz bile zira erken oyunda kırılgan bir karakter. Eğer Camille’e karşı oynuyorsanız E yeteneğinden kaçınmaya çalışın. E yeteneğini kaçıran bir Camille ölmeye mahkumdur.

Camille CT'leri:

Shen

Teemo

Jax

Koridor aşamasında ve uzayan oyunda Camille’i ct’leyen birçok şampiyon bulunuyor elbet ancak en iyi şekilde Camille’e karşı koyabilenler Shen, Teemo ve Jax. Shen’in ona düz vuruş yapılmasını engelleyen kalkanı, Camille’in düz vuruş sayılan ve gerçek hasar vuran Q yeteneğini devre dışı bırakıyor. Bu yüzden koridor aşamasında çok iyi bir CT. Jax da Shen’e benzer bir şekilde E yeteneği sayesinde Camille’in Q yeteneğini engelleyebiliyor ve gerçek hasarına kendi gerçek hasarı ile karşılık verebiliyor.

Shen’i takımınızın tank ihtiyacı olduğu durumlarda, Jax’ı ise dövüşçü ve ayrık ittirmeciye ihtiyacı olduğu zamanlarda alabilirsiniz. Teemo da tahmin edebileceğiniz gibi aynı sebeplerden ötürü Camille’i CT’liyor. Rakibini kör eden ve bunu sadece rakibine tıklayarak yapabilen teemo, Q yeteneği ile Camille’in gerçek hasar vurmasını engelliyor ve yetenek gücünden hasar vurduğu için Camille’in saldırı gücü kalkanı hiçbir işe yaramıyor.

Camille oynamak için ipuçları:

Camille ile erken oyunda ilk seviyelerde güvenli oynayın ve rakibinizle takas yapmaktan kaçının. 4 seviye olduktan sonra düşmanınızın açığını yakalayıp tüm yeteneklerinizle dalabilir ve tutuştur ile skor alabilirsiniz. Ultiniz erken dakikalarda kule altı yapmak için birebirdir zira hedef alınamaz oluyorsunuz. 2 kule vuruşu tankladıktan sonra ulti atarak kuleyi sıfırlayabiliyorsunuz.

Orta oyunda takım savaşı dönmüyorken yan koridorlara gidin ve ayrık ittirme yapın. 1’e 1’in krallarından biri olan Camille ile yan koridorda zorlanmazsınız. Ayrık ittirme yaparken E’nizi sakın boşa kullanmayın. Olası bir üstünüze çullanılması durumunda kolayca kaçabilirsiniz. Takım savaşlarında ise totemlere görünmeden kanatlardan ışınlanınız ile oyunlar yapabilirsiniz.

Geç oyunda ayrık ittirmeden sıyrılıp takımınızla dolaşmalı ve takım savaşlarında rakibin nişancısı veya orta koridor büyüsünü teklemelisiniz. Ultinizi ve E yeteneğinizi çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Eğer heyecanlanıp elleriniz birbirine dolaşmazsa dakika 25’ten sonra Camille ile kaybetme ihtimaliniz çok azdır zira 4 saniyede bir atabildiğiniz bir yetenek (Q) 1500 gerçek hasar vurabiliyor.

Böylelikle LoL üst koridor şampiyonu Camille’in tüm yetenekleri, güçlü yönleri, zayıf yönleri, CT’leri ve oynanış önerilerini sıraladığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Düşüncelerinizi ve önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen.