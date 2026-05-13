Normalde önümüzdeki hafta çıkması beklenen Gallipoli, geliştirici ekibin açıklamasıyla ertelendi.

BlackMill Games, normalde 21 Mayıs 2026’da çıkması beklenen FPS oyunu Gallipoli'nin teknik sorunlar nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Birinci Dünya Savaşı’nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale’yi konu alan yapım, yeni çıkış tarihi olarak yaz aylarını gösterdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gallipoli neden ertelendi?

Geliştirici ekipten yapılan resmî açıklamada, lansmana çok kısa bir süre kala oyunun hem PC hem de konsollarda düzgün çalışmasını engelleyen teknik bir aksaklık tespit edildiği belirtildi.

BlackMill Games kurucusu Jos Hoebe, bu sorunun oyun deneyimini geniş bir kitle için olumsuz etkileyebileceğini, bu yüzden ekibin yıllardır süren emeğine saygı duyarak erteleme kararı aldıklarını ifade etti. Oyunun yeni çıkış tarihi kesinleştiğinde duyurulacak olsa da mevcut hedef 2026 yazı olarak güncellendi.

Çanakkale’de geçecek

Gallipoli, oyuncuları Avrupa dışına, Osmanlı İmparatorluğu ile Britanya İmparatorluğu arasındaki çatışmalara götürüyor.

Oyunda sadece ikonik kıyı çıkartmaları değil, aynı zamanda Mezopotamya’nın kumlu çöllerinde geçen çatışmalar da yer alacak.