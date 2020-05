Capcom, Satışlardaki Düşüşe Rağmen Rekor Kâr Açıkladı

2019 mali yılına ait verileri yayınlayan Capcom, satışlarından elde ettiği gelirlerde yaşadığı düşüşe rağmen rekor bir kâr açıkladı. Şirket, 2020 yılında da kârlarında artış bekliyor.

Japonya merkezli video oyunu geliştirme ve yayınlama şirketi Capcom, 2019 mali yılına ilişkin verileri açıkladı. Şirketin toplam geliri, bir önceki yıla oranla yüzde 18,4 azalarak 765 milyon dolar olurken kârlar rekor seviyeye geldi. Capcom, 2019 mali yılı için 149,5 milyon dolar kâr elde etti.

Capcom, kârlarındaki bu artışa yönelik olarak 'kâr yapısını yoluna koymak' gibi ne olduğu tam anlaşılamayan bir neden öne sürerken dijital satışların fiziksel satışlara oranla artışının kısmen rekor kârın nedeni olabileceği belirtiliyor.

Resident Evil 3 istatistiğe dahil değil

Gelirlerdeki düşüşe rağmen Capcom'un yüksek başarı kazanan ürünlerinin rekorda payı olduğu belirtiliyor. Örneğin Monster Hunter World: Iceborne oyunu 5 milyonun üzerinde sipariş alırken geçen yılın en önemli satış kalemi oldu. 2019 mali yılında yayınlanmamış olmasına rağmen Resident Evil 2, Devil May Cry 5, and Monster Hunter: World gibi oyunlar da performanslarını sürdürdü. Resident Evil 3 ise içinde bulunduğumuz mali yılın başlangıcından yalnızca 3 gün sonra yayınlandığı için 2019 yılı istatistiklerine dahil edilmiyor.

Devam eden COVID-19 pandemisinin yarattığı endişelere rağmen Capcom'un 2020 mali yılı için beklentileri bir hayli olumlu görünüyor. Capcom 2020 yılını rekor yılı olarak görürken 797 milyon dolarlık satış ve 168,76 milyon dolarlık da kâr beklentisine sahip.

Öte yandan Capcom, elinde tuttuğu ve tabii ki henüz çıkmamış olan oyunları oyunculara tekrar sunmayı planlıyor. Bu oyunların hangileri olacağı bilinmese de Capcom’un sıralı bir şekilde sıkı kurallarla ve yüksek kalite standartlarıyla geliştireceği kesin. Burada Monster Hunter World, Devil May Cry 5 ve Resident Evil’ın yakaladığı başarı da büyük rol oynuyor. Şirket özellikle Street Fighter, Mega Man, Resident Evil, Devil May Cry, Onimusha, Dino Crisis, Dead Rising, Sengoku Basara, Monster Hunter, Breath of Fire ve Ace Attorney gibi video oyunu serileri ile tanınıyor.