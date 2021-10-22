Profesyonellere ve Öğrencilere: Yeni Casper Excalibur Serisi

Casper, yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni Excalibur bilgisayarlarıyla yüksek performansı ve mobiliteyi profesyonellere ve öğrencilere sundu. Yüksek performanslı bilgisayarlar, sahip oldukları donanıma rağmen hafifliği ve inceliği koruyor.

Günümüzde yüksek performanslı bilgisayarlara olan ihtiyaç teknoloji geliştikçe artık bir zorunluluk haline dönüşmüş durumda. Olabilecek en iyi sonucu alabilmenizi sağlayan uygulamalar yüksek işlemci ve grafik performansı gerektiriyor. Bu noktada da üretici profesyoneller, bu güce ulaşmalarını sağlayacak en uygun bilgisayarları arıyorlar.

Bu noktada Türkiye’nin teknoloji markası Casper da rol alıyor. Üst seviye ekran kartı ve işlemci modellerini dizüstü bilgisayarlarında bir araya getirerek mobil çalışma kolaylığını profesyonellere sunuyor. Casper’ın Excalibur G911 modeli başta olmak üzere G900 ve G770 modelleri bu amaca yönelik bilgisayar arayışında ön plana çıkıyor.

Profesyoneller ve öğrencilere yönelik performans odaklı bilgisayarlar:

Mobilitenin giderek öneminin arttığı dünyada Casper, profesyonellerin ihtiyacını gidermek için mobil platformlarda en güçlü bilgisayarlardan bazılarını piyasaya sürdü. Bu bilgisayarların en güçlüsü olan G911 ile birlikte G900 ve G770, istenilen konfigürasyonlarla bir araya getiriliyor. Yüksek performans gerektiren parçalara rağmen bilgisayarlar, taşıma kolaylığını üst düzeye çıkaracak şekilde 21-27 milimetre inceliğe sahip durumdalar.

En güçlü dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan Casper Excalibur G911:

Geçtiğimiz ay duyurulan Casper G911, Intel ve NVIDIA’nın en güçlü donanımlarını barındırıyor. 2,5 kilogram ağırlığındaki bilgisayar, Intel’in 11. nesil i9-11980HK işlemcisine ve NVIDIA’nın RTX 3080 ekran kartına yer veriyor. Bilgisayar, 2,5K’lık çözünürlüğe ve 165 Hz tazeleme hızına sahip 16 inçlik ekran sunuyor.

En güçlünün bir tık altı bilgisayarlar: Excalibur G770 ve G900:

Excalibur G911’den daha düşük özellikli ancak profesyonellere yetecek kadar güç tanıyan Excalibur G770 ve G900 ise Intel’in 11. nesil işlemcilerine yer veriyor. Profesyoneller ve üniversite öğrencileri göz önüne alınarak tasarlanan bilgisayarlar, 144 Hz tazeleme hızına sahip Full HD çözünürlüklü IPS ekranla birlikte geliyor.

Casper’ın Excalibur G911, G770 ve G900 modellerine bu bağlantıdan göz atabilirsiniz.