CD PROJEKT RED'e Cyberpunk 2077 Yüzünden Dava Açıldı

CD PROJEKT RED, bir hukuk şirketi tarafından dava edildi. Şirket, CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077'nin durumunu zaten bildiğini ancak oyuncuları yanlış yönlendirdiğini beyan ediyor. Hukuk şirketi, özellikle de CD PROJEKT RED yatırımcılarının bu davaya dahil olmalarını istiyor.

Video oyun sektörünün son dönemlerdeki en çok tartışılan ismi, CD PROJEKT RED. Bunun nedeniyse, kısa bir süre önce piyasaya sürülen Cyberpunk 2077. Oyunda yaşanan sorunlar, şirketin oldukça ağır bir şekilde eleştirilmesine yol açtı. Ancak şirket, sadece eleştirileri yutmak zorunda kalmayacak. Çünkü Rosen Law isimli bir şirket, CD PROJEKT RED'den davacı oldu.

Rosen Law isimli hukuk şirketi tarafından açılan davaya göre CD PROJEKT RED, Cyberpunk 2077'yi piyasaya sürmeden önce, oyuncuları ve yatırımcıları yanlış yönlendirdi. Şirket aslında, oyunun ne halde olduğunu biliyordu ancak bunu gizledi. Bu sayede de Cyberpunk 2077'nin hype'lanmaya devam etmesine neden olan CD PROJEKT RED, bir nevi haksız kazanç elde etmiş oldu.

Hukuk şirketi, CD PROJEKT RED yatırımcılarının davaya dahil olmasını istiyor

Rosen Law tarafından açılan davanın şu an için bilindik bir katılımcısı yok. Ancak şirket, özellikle de yatırımcıların bu davaya dahil olmaları gerektiğini, hisse senedi değerlerinin ortada olduğunu ifade ediyor. Ayrıca dileyen oyuncuların da davaya dahil olabileceğini söyleyen hukuk şirketi, davaya dahil olmak isteyenlere de bir çevrimiçi form sunuyor.

Yaşanan olay, CD PROJEKT RED için bir ilk niteliğinde. Ancak bu durum, son olmayabilir. Çünkü geliştirici şirketin ana vatanı olan Polonya'da da yatırımcılar, şirkete karşı yaptırım planları üzerinde yoğunlaşmış durumdalar. Tüm bu olayların nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor ancak CD PROJEKT RED'i oldukça zorlu günlerin beklediğini şimdiden söyleyebiliriz.