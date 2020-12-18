CD Projekt RED'den Cyberpunk 2077 İçin Yeni Açıklama

Sony, Cyberpunk 2077 ile ilgili yaşanan sorunların ardından oyunu PlayStation Store'dan kaldırmaya karar verdi ve oyunculara oyunu iade etme şansı sundu. Oyunun yapımcısı CD Projekt Red ise şimdi konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.

Yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, konsol tarafında PlayStation 4 kullanıcılarına hayal kırıklığı yarattı. Sürekli donma ve takılma gibi problemlerle karşılaşan oyuncular, oyunu bir an önce iade etmek istedi. Daha önce oyun iadesi kabul etmeyen PlayStation, bir ayrıcalık yaparak oyunseverlerin Cyberpunk 2077’yi iade edebileceğini belirtti ve oyunu PlayStation Store’dan kaldırdıklarını dile getirdi.

Oyunun yapımcısı CD Projekt Red, yaşananlar üzerine Twitter’dan yeni bir açıklama yaptı. Şirket, Cyberpunk 2077 için oyunun PlayStation versiyonlarına güncelleme getirmeye devam edeceklerini, ancak bu güncellemeleri beklemek istemeyen oyunsevelerin oyunu iade etme şansına sahip olduklarını belirtti.

“Cyberpunk 2077’yi Playstation Store’a geri getirebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz”

Binlerce PlayStation 4 kullanıcısı, konsollarının Cyberpunk 2077’yi kaldırmadığını dile getirerek oyunu iade etmek istedi. Hem CD Projekt Red hem de Sony, yoğun eleştiri yağmuru altında kaldı. Sony, bu eleştirilere karşı olumlu yanıt vererek oyuncuların Cyberpunk 2077’yi iade edebileceklerini belirtti.

CD Projekt Red, Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada şu sözleri dile getirdi; "PlayStation ile yaptığımız görüşmelerin ardından, oyunun dijital satışlarını bir süreliğine durdurma kararı aldık. Oyunun fiziksel sürümlerini, çevrimiçi mağazalardan satın almaya devam edebilirsiniz. Oyun deneyiminizi geliştirmek amacıyla, Cyberpunk 2077’nin tüm dijital ve fiziksel sürümleri, güncelleme almaya devam edecek. Güncellemeleri beklemek istemeyen oyuncular; https://www.playstation.com/cyberpunk-2077-refunds sitesine giderek para iadelerini alabilirler. Cyberpunk 2077’yi Playstation Store’a geri getirebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyoruz."

Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store'dan kaldırılmasının ardından CD Projekt Red hisseleri dibe vurdu

CD Projekt Red hisseleri, daha oyun çıkmadan düşmeye başlamıştı. Cyberpunk 2077 çıkış tarihinin sürekli olarak ertelenmesi, şirketin değer kaybetmesine yol açtı. Oyun çıktıktan sonra ise hisseler, bu sefer de oyunun başarısızlığı sonucunda değer kaybeti.

CD Projekt Red'in PlayStation ile ilgili yaşadığı problemler, hisselerin iyice dibe vurmasına yol açtı. Şirketin hisse başı değeri, 17 Aralık tarihinde 309 zloti (653 tl) civarındaydı. PlayStation tarafından yapılan açıklamadan sonra ise hisse başı değer, 250 zlotiye (528 tl) kadar düştü.