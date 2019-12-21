CD Projekt RED, The Witcher Yazarıyla Yeni Bir Anlaşma Yaptı

CD Projekt RED ve The Witcher serisinin yazarı Andrzej Sapkowski arasındaki uzun süredir süren kan davası artık sona erdi. CD Projekt RED, Andrzej Sapkowski ile yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu.

Geçtiğimiz seneden bu yana The Witcher serisinin yaratıcısı ve oyun dünyasına kazandıran CD Projekt RED arasında bir kan davası geçiyor. The Witcher kitaplarının yazarı Andrzej Sapkowski, CD Projekt RED’in kendisine daha fazla para ödemesini talep ediyordu.

Andrzej, The Witcher serisini oyun olarak karşımıza çıkaran ve büyük başarılar elde eden CD Projekt RED’in kendisine 16 milyon dolar ödemesi gerektiğini söylemişti. İşte bu kan davasına dönüşen olay sonunda bugün bitti. CD Projekt RED, Andrzej Sapkowski ile yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı.

CD Projekt RED’in açıklamasına göre yeni anlaşma, geliştirici ve Sapkowski arasındaki profesyonel ilişkiyi ‘pekiştiriyor ve güçlendiriyor’. Anlaşma aynı zamanda ‘iki tarafın da beklentilerini ve gereksinimlerini’ netleştiriyor.

Anlaşmanın en önemli kısmı ise CD Projekt RED adına öne çıkıyor. Geliştirici şirket, The Witcher serisine dayanan tüm video oyunlarının, çizgi romanların, masa oyunlarının ve ticari malların haklarını elinde tutmaya devam edecek. Yani bu haklar serinin yaratıcısının elinde olmayacak.

Geçtiğimiz sene The Witcher serisinin yazarı Andrzej Sapkowski, CD Projekt RED ile anlaşmazlık yaşamaya başlamıştı ve kendilerinden para talep etmişti. Fakat Andrzej Sapkowski’nin bu davranışının arkasındaki sebep, oyun serisinin kendi beklentilerini aşmasından kaynaklanıyordu.

Andrzej Sapkowski The Witcher’ı lisanslamaya karar verdiğinde CD Projekt RED’in kendisine tek seferlik ödeme yapmasını istemişti. Bir başka deyişle Sapkowski, oyundan elde edilen karın yüzdelik diliminden pay almayacaktı ve tek seferlik bir ödeme sayesinde tüm kârı CD Projekt RED’e bırakacaktı.

2017 yılında Eurogamer ile röportaj yapan Sapkowski, hatasının farkına geç de olsa vardığını şu sözlerle aktarmıştı:

‘Çok aptalcaydı. Başarılı olacaklarına inanmadığımdan her şeyi onlara bırakacak kadar aptaldım. Fakat kim onların başarısını görebilirdi ki? Ben göremedim.’