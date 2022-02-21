Cem Yılmaz, Bill Gates (!) Tarafından Dolandırılıyordu

Kim olduğumuzu kolayca gizleyebilmemiz sayesinde internet, dolandırıcılık yapmayı ve dolandırılmayı oldukça kolay bir hale getiriyor. Ancak sahte kimlikle insanları dolandıran dolandırıcılar bu sefer kendilerine oldukça yanlış bir kurban seçtiler.

Son zamanlarda sahte kimlik ve profillerle yapılan dolandırıcılık vakalarına çok sık rastlar olduk. Geçtiğimiz haftalarda bir flört uygulaması üzerinden kendisini Türk bir cerrah olarak tanıtan bir hacker, Fransız bir yönetmeni dolandırmış; ünlü yayın platformu Netflix’in Tinder Avcısı ismiyle yayımladığı belgesel sonrasında ise dünyanın dört bir yanından birçok kadını milyonlarca sterlin değerinde dolandıran ünlü dolandırıcı Simon Leviev’in adını duymayan kalmamıştı.

Dolandırma vakalarının oldukça gündeme geldiği bu dönemde bir ‘dolandırma girişimi’ haberi de ülkemizden geldi. Ancak dolandırıcıların hedefindeki isim bu sefer hepimizin ismini bildiği ünlü komedyen Cem Yılmaz’dı.

"Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü"

Yaptığı şakalarla 84 milyonu güldürmesinin yanı sıra, senarist ve yönetmen kimliği altında çektiği filmlerle de büyük beğeni toplayan Cem Yılmaz, kendisine gelen bir maili Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sözde dünyanın en zengin insanlarından Microsoft’un kurucusu Bill Gates’ten gelen mailde, Bill Gates olduğunu iddia eden şahıs veya şahıslar, bir yardımseverlik projesinin parçası olarak 5 milyon doları bağışlamak üzere Cem Yılmaz’ın seçildiğini ifade etti. Açıkçası olayın gerçek değil de dolandırıcılık olduğu, dolandırıcıların para yardımı yapmak için Cem Yılmaz gibi bir ismi seçmiş olmasından bile kolayca anlaşılıyor.

Olaylar karşısında takındığı şakacı tavırlarıyla da bilinen Yılmaz ise kendisine gelen bu maili yine kendisine yakışır bir şekilde paylaştı. Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Az evvel bana gelen mail. Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya." ifadelerini kullandı.