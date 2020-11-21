Cem Yılmaz ve Netflix'ten Erşan Kuneri Paylaşımı

Cem Yılmaz, 2021'in sonbahar aylarında çekimlerine başlanacak olan Erşan Kuneri dizisiyle ilgili yeni bir paylaşımda bulundu. Yılmaz tarafından yapılan paylaşım, yayın platformu Netflix tarafından da takipçilerine ulaştırıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bu sene temmuz ayında resmi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda ilk olarak 2004 yılında yayınlanan G.O.R.A. dizisinde gördüğümüz Erşan Kuneri karakterinin dizisi üstünde çalıştığını resmen duyurmuştu.

Cem Yılmaz, dizi açıklamasını yapmasına rağmen hangi platformda yayınlanacağını belirtmemiş ancak dizinin yerli bir platformda yayınlanacağını açıklamıştı. Ancak ünlü komedyen, görüştüğü yerli platformla anlaşamamış olacak ki dizinin Netflix'te yayınlanacağını duyurmuştu. Bugün de diziyle ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Cem Yılmaz'dan Erşan Kuneri paylaşımı ve dizi hakkında bilinenler

Cem Yılmaz, resmi Instagram hesabından Netflix Türkiye hesabını etiketleyerek "Erşan Kuneri, S1E1 bitti" notuyla bir paylaşımda bulundu. İngilizce'de "season ve episode" yerine kullanılan S ve E, sezon ve bölümü belirtiliyor. Yani Erşan Kuneri dizinin 1. sezon 1. bölümün senaryosu hazır.

Ünlü yayın platformu Netflix de Cem Yılmaz'ın bu paylaşımını Instagram Hikâyeler ve Twitter Fleet'ten yaptığı paylaşımla takipçilerine sundu. Peki, Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisi hakkında bilinenler neler?

2022 yılında yayınlanacağı tahmin edilen dizi, toplamda 8 bölümden oluşacak. Dizinin ikinci sezonuyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmasa da Yılmaz, "Sezon tasarımıyla yapılmış bir şey olacak. Eğer ilk sezon tutarsa neden bir sekiz bölüm daha yapmayalım. İçinde sürpriz formatlar da barındıran bir komedi şovu olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Erşan Kuneri'nin 1975 ile 1978 yılları arasında yaşadıklarını anlatacak olan dizinin karakterleri Cem Yılmaz'ın resmi duyurusunu yaptığı eskiz çizimlerinde ortaya çıkmıştı. Buna göre dizide yer alacak olan karakterler şöyle: Tumtum İbrahim, Alev, Altın Oran, Miki Muammer, Seyyal, Payro Cemal ve tabii ki Erşan Kuneri.