OpenAI, ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 300 milyona ulaştığını ve her gün 1 milyardan fazla mesaj gönderildiğini açıkladı.

OpenAI, ChatGPT'nin haftalık kullanıcı sayısının 300 milyona ulaştığını açıkladı. CEO Sam Altman, bu büyük kilometre taşını New York Times’ın DealBook Zirvesi'nde duyurdu.

ChatGPT, ağustos ayında 200 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ve hızla büyümeye devam ediyor. OpenAI CEO’su Sam Altman, zirvede yaptığı açıklamada, ChatGPT’nin haftalık 300 milyon aktif kullanıcısına ulaştığını duyurdu.

ChatGPT günde 1 milyar mesaj gönderiyor

Altman, kullanıcıların her gün 1 milyardan fazla mesaj gönderdiğini belirtti. Hızla büyüyen yapay zekâ sohbet botu, kullanıcı taleplerine göre yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

OpenAI, ChatGPT’ye yeni yenilikçi araçlar eklemeye devam ediyor. Bunlardan biri, kullanıcıların yazdığı kodları daha kolay düzenlemelerine olanak tanıyan "Canvas" arayüzü. Ayrıca, Apple, iOS 18.2 sürümüne ChatGPT'yi entegre ederek Siri üzerinden bu teknolojiye erişimi artırmayı hedefliyor. Şu anda beta aşamasında olan bu yeni özellik, daha fazla kullanıcının ChatGPT’yi deneyimlemesine olanak tanıyacak.

ChatGPT'nin hızlı büyümesi, yapay zekâ teknolojisinin hızla kabul gördüğünü ve günlük hayatımıza entegre olduğunu gösteriyor da diyebiliriz. Yapay zekâ tabanlı araçların kullanımının daha da artması bekleniyor.