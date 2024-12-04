OpenAI CFO'su, yakın gelecekte olmasa da bir gün ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına reklam gösterilebileceğini belirtti.

İnternet dünyasında devrim yaratan sohbet botu ChatGPT, şu anda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar, ister web üzerinden isterlerse de uygulama üzerinden kullandıklarında herhangi bir reklamla karşılaşmıyorlar.

Ancak yapılan yeni bir açıklama, gelecekte bunun değişebileceğini gösteriyor. Buna göre OpenAI, yakında ücretli olmayan kullanıcılar için ChatGPT’ye reklam ekleyebilir.

OpenAI’ın kârını artırmak için bir hamle olabilir ancak yakın gelecekte böyle bir plan yok

Financial Times’a konuşan OpenAI CFO’su Sarah Frier, gelecekte ChatGPT’ye reklam ekleme ihtimalini dışlamadıklarını belirtti. Frier, sunucuları çalışır durumda tutmanın maliyetinin yüksek olmasından dolayı reklamların kârı artırmanın bir yolu olarak görebileceklerini belirtti. OpenAI’ın 150 milyar dolar değere sahip olduğunu belirtelim. Ancak şirket, modellerini eğitmek ve çalışır durumda tutmak için milyar dolarları da harcıyor.

Bu yüzden ChatGPT’yi reklamverenlere açmak, OpenAI için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Yılın başlarında şirket, Google ve Meta’dan birçok reklam konusunda deneyimli insan işe almıştı. Bu işe alımlar reklam getirmek için bir hamle olabilir.

Ancak Frier, OpenAI’ın reklam getirme konusu üzerinde dikkatli düşünmesi gerektiğini, ne zaman ve nerede gösterileceklerini iyice ayarlamalarının şart olduğunu da eklemiş. Ayrıca reklamların yakın gelecekte gelmeyeceğinin de altını çizmiş. Yani ilerleyen yıllarda görebiliriz. Şimdilik bu tarz bir şey yaşanma ihtimali yok.

Sam Altman’ın olaya sıcak baktığı söylense de şirket CEO’su, daha önceki açıklamalarında genel olarak reklamları sevmediğini belirtmişti. Reklamları “son çare” olarak geldiğini de eklemişti. Bu yüzden reklamlı ChatGPT gelme ihtimalinin çok düşük olacağını tahmin edebiliriz.