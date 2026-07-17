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ChatGPT’ye Mola Hatırlatıcıları ve Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleri Geldi

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Yeni güncellemeyle birlikte gençler artık ChatGPT başında saatlerce kontrolsüzce oturamayacak, ebeveynler ise çocuklarının yapay zekâ deneyimini çok daha yakından şekillendirebilecek.

ChatGPT’ye Mola Hatırlatıcıları ve Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleri Geldi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, gençlerin yapay zekâdan tamamen uzak tutulmasının onları gelecek neslin en belirleyici teknolojisine karşı hazırlıksız bırakacağını savunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre gençlerin yaklaşık %90'ı ödev yapmak, araştırma yürütmek veya günlük hayatlarını organize etmek amacıyla her hafta düzenli olarak ChatGPT kullanıyor. Durum böyle olunca, platformu tamamen yasaklamak yerine yaş grubuna uygun gerçek güvenlik önlemleriyle donatmak çok daha mantıklı bir strateji hâline geldi.

Son yayınlanan büyük güncellemeyle birlikte OpenAI, basit bir içerik filtresinin çok daha ötesine geçerek hem gençlerin sağlığını korumayı hem de ebeveynlerin içini rahatlatmayı hedefliyor. Sistem, kullanıcının 18 yaşın altında olduğunu tahmin ettiği an otomatik olarak daha sıkı korumaların devrede olduğu "genç deneyimi" moduna geçiş yapıyor. Eğer sistem kullanıcının yaşı konusunda kararsız kalırsa, her ihtimale karşı varsayılan olarak yine bu güvenli modu aktif hâle getiriyor.

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ChatGPT’ye Mola Hatırlatıcıları ve Gelişmiş Ebeveyn Kontrolleri Geldi
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Mola hatırlatıcıları

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Yeni dönemde ChatGPT, ekran karşısında uzun süre vakit geçiren gençleri yalnız bırakmayacak. Uzun süren yapay zekâ kullanım durumlarında sistem, genç kullanıcılara daha sık "mola verme" hatırlatıcıları göndererek onları ekrandan uzaklaşmaya ve biraz nefes almaya teşvik edecek.

Bunun yanı sıra sistem; grafik şiddet barındıran unsurlara, kendi kendine zarar verme eğilimlerine, sağlıksız beden algısını tetikleyen içeriklere ve sosyal medyada hızla yayılan riskli akımlara karşı çok daha güçlü koruma kalkanları uyguluyor. Böylece gençlerin yapay zekâyı karanlık veya tehlikeli sulara sapmadan, yaratıcı ve güvenli bir şekilde kullanması sağlanıyor.

Ebeveynlere özel yeni kontrol seçenekleri

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Ebeveynler için de oldukça kapsamlı bir yönetim paneli sunulmaya başlandı. Artık anne ve babalar, çocuklarının hesapları üzerinde şu kritik ayarları doğrudan yönetebilecek:

  • Sessiz Saatler: Gençlerin belirli saat dilimlerinde (örneğin uyku veya ders saatlerinde) ChatGPT'ye erişimi tamamen kısıtlanabiliyor.
  • Sesli Modu Kapatma: Çocukların yapay zekâ ile sesli sohbet etme özelliği ebeveyn kontrolüyle devre dışı bırakılabiliyor.
  • Görsel Üretimi Yönetimi: DALL-E tabanlı yapay zekâ görsellerinin üretilip üretilemeyeceği yine anne-babanın onayına tabi oluyor.
  • Yüksek Risk Bildirimleri: En kritik özelliklerden biri ise çocukların sohbetlerinde kendi kendine zarar verme gibi ciddi sinyaller alındığında, ebeveynlerin anında durumdan haberdar edilmesi oluyor.
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