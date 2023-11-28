ChatGPT Bu Kez Başardı: Almanya'da Ortaokul Testini Geçti

Daha önce Bavarian Abitur adlı testi geçmeyi başaramayan ChatGPT, yeni versiyonunda gelen güncellemeler ile birlikte bütün öğrencilerden daha iyi makale yazmayı başardı.

2022 yılından bu yana hayatımızda olan ChatGPT, her yeni versiyonuyla daha da iyi hâle geliyor. Öğrenciler her ne kadar itiraf etmeseler de bu yapay zekâyı hem ödevlerinde hem de projelerinde kullanmaya devam ediyorlar. Yapılan çalışmalara göre ChatGPT artık ortaokul öğrencilerinden daha iyi makale yazıyor.

ChatGPT dil derslerinin zirvesinde

Passau Üniversitesi'nden bilim insanları, Bavarian Abitur adlı bir testte ChatGPT'nin yeni versiyonlarını test etti. (Bavarian Abitur, bizdeki liselere giriş sınavlarını andıran ancak öğrencilerin ortaokul mezuniyeti için girdikleri bir sınavdır.) Çalışmaya katılan 100'den fazla eğitimci hem öğrencilerin hem de ChatGPT'nin kâğıdına not verdi. Sonuç olarak sohbet botu, ortalama puan anlamında çok büyük bir farklı birinci oldu.

İngilizce dersi üzerinden yapılan çalışmada, ChatGPT'ye güç veren GPT dil modelinin versiyonları olan 3.5 ve 4, araştırmacıların notlandırmada değerlendirme için kullandığı sözcük çeşitliliği, cümle karmaşıklığı, adlaştırma, kiplerin kullanımı, epistemik ve söylem belirteçleri kategorilerinin tamamında öğrencilerden daha iyi sonuçlar elde etmeyi başardı. Öğrencilerin ortalama başarı notu 3.9 olurken ChatGPT 4 ise 5.25 puana ulaştı.

Öğretmenlere göre öğrencilerin notu düşük değil ancak ChatGPT fazlasıyla başarılı. Bu yüzden de öğrenciler bu üretken dil modelinin arkasında kalıyor. Araştırmacılara göre ise ChatGPT'nin öğrenebilme yeteneği oldukça yüksek ve insanî hatalar yapma ihtimali de çok düşük.

Passau Üniversitesi'nde görev yapan ve araştırmanın da başında yer alan Profesör Steffen Herbold, yaptığı açıklamada sonuçlardan dolayı çok şaşkın olduğunu ifade ederken, bu kadar bariz bir fark da beklemediklerinin altını çizdi. Araştırmacılar ayrıca artık eğitimde, yapay zekâ araçlarına karşı gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini açıkladı.

Araştırma Scientific Reports'ta yayımlandı.