OpenAI, ChatGPT Pro’nun tüm yapay zekâ modellerine sınırsız erişim imkânı sunacak yeni bir plan sunmaya hazırlanıyor. Planın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

OpenAI, ChatGPT Pro planını duyurabileceği iddialarını güçlendiren yeni bilgiler ortaya çıktı. Şirket kullanıcılarına daha fazla özellik sunmayı ve gelişmiş yapay zekâ araçlarına erişim imkânı tanımayı planlıyor.

Web sitesinde yer alan bir sayfada, ChatGPT Pro’nun tüm OpenAI modellerine sınırsız erişim sağlayacağı ve yeni araçlarla donatılacağına dair referanslar ortaya çıktı.

Yeni özellikler ve yeni fiyat politikası

ChatGPT Pro planı, kullanıcılara OpenAI’nin tüm yapay zekâ modellerine erişim hakkı tanıyacak. Bu modeller arasında, o1 “mantık yürütme” modelinin tam versiyonu, o1-mini ve GPT-4o yer alacak. Bu modeller kendi kendilerini etkili bir şekilde kontrol ederek daha doğru sonuçlar üretmeyi hedefliyor.

Ancak bu özelliklerin bir dezavantajı da çözüm sürelerinin daha uzun olabilmesi. Ayrıca ChatGPT Pro kullanıcıları, gelişmiş sesli yanıtlar sağlayan Gelişmiş Ses Modu ve o1 Pro moduna da erişebilecek.

Bununla birlikte gelişmiş özelliklerin bulunduğu bu plan, yüksek bir fiyatla kullanıcılara sunulacak. ChatGPT Pro’nun aylık ücreti 200 dolar olarak belirlenmiş. ChatGPT Plus kullanıcıları, mevcut aboneliklerinin geri kalan süresine orantılı bir kredi alarak Pro planına geçiş yapabilecekler. OpenAI’nin gelecekteki modelleri ve fiyat artışlarıyla ilgili de bazı planları olduğu belirtiliyor.