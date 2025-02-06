OpenAI, ChatGPT'nin web arama özelliği ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada özelliğin kullanılabilmesi için oturum açmaya gerek olmayacağı belirtildi.

Yapay zekâ sektörünün dev ismi OpenAI, ChatGPT için bomba bir işe imza attı. ChatGPT'nin web aramaları yapma özelliği, artık doğrudan Google'a rakip oldu. Bakalım Google, OpenAI'ın bu hamlesine nasıl karşılık verecek...

Hatırlayan okurlarımız vardır; ChatGPT, bundan aylar önce web arama özelliği kazanmıştı. Yani üretken yapay zekâ, tıpkı Google gibi kullanılabilecekti. İlk aşamada ChatGPT Plus abonelerine özel olan özellik, sonradan ücretsiz aboneler için de erişilebilir olmuştu. OpenAI, şimdi bir adım daha ileri gitti.

ChatGPT'nin web aramaları için oturum açmaya da gerek kalmadı

OpenAI'ın yaptığı son duyuruya göre ChatGPT'nin web arama özelliği, artık oturum açmaya gerek olmadan kullanılabilecek. Yani herhangi bir kullanıcı, web aramaları için sadece ChatGPT'nin internet sitesine ulaşacak. Ardından da oturum açmasa bile tıpkı Google arama motoru gibi kullanabilecek.

Bunun neden önemli olduğunu şöyle açıklayalım. Eğer ChatGPT'nin web arama özelliğini kullandıysanız dikkatinizi çekmiş olabilir. Üretken yapay zekâ, sonuçlarda reklamlara yer vermiyor. Hâl böyle olunca pek çok kullanıcının bıktığı reklam sorunu, ChatGPT'de tarih olmuş oluyor. Bu da ChatGPT'nin, Google'ı köşeye sıkıştırmasını sağlayacak başka bir husus olarak kayıtlara geçecek.