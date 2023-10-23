Bir Chery yöneticisi, Türkiye'de önce AR-GE merkezi, daha sonra da fabrika kurmayı planladıklarını açıkladı . Üretim için bakanlıklarla görüştüklerini de ekledi.

Çinli otomobil devi Chery, geçtiğimiz aylarda üç SUV modeliyle Türkiye’ye yeniden giriş yapmış ve ülkemizdeki en çok satan markalardan biri hâline gelmeyi başarmıştı. Şirketin satışla sınırlı kalmayacağı, Türkiye’de üretim yapabileceği de daha önce gelen açıklamalarda görülmüştü.

Bugün ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk’e konuşan Chery International Başkanı Zhang Guibing, üretim için bakanlıklarla görüşmeye başladıklarını ifade etti.

Önce AR-GE merkezi, sonrasında ise fabrika planlanıyor

Türkiye’nin marka için çok önemli bir pazar olduğunu ve Avrupa için bir köprü görevi göreceğini belirten Guibing, Türkiye yatırımları için Ticaret Bakanlığı ile irtibat hâlinde olduklarını belirtti. AR-GE merkeziyle başlayıp sonra fabrika yatırımı yapmayı değerlendirdiklerini de ekledi.

Ancak Gubing, Türkiye yatırımları konusunda şu an için kesinleşmiş bir durum olmadığını, araştırmalarının devam ettiğinin de altını çizdi. Türkiye’ye yatırım için ihracat ve iç pazar dahil 150-200 bin adet bandını yakalamamalarının gerektiğini ifade etti. Benzer bir açıklama, aylar önce de bir başka Chery yöneticisi Yın Tongyue’den gelmişti. Tongyue, üretim için 150 bin araç satmalarının gerektiğini söylemişti.

Sonuç olarak Chery’nin Türkiye’de üretim yapması konusunda henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak yetkililerle görüşmeler sürüyor. Ancak Zhang Guibin, ne olursa olsun Türkiye’de üretim yapmak istediklerini söylüyor. Neler olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.