Chery, 5 metrelik yeni amiral gemisi Arrizo 9 ile otomotiv dünyasını hareketlendirmeye hazırlanıyor.

Çin'de yayımlanan resmî onay belgeleri, Chery'nin Arrizo 8 Pro'nun üzerinde konumlanan yeni amiral gemisi sedanını ortaya çıkardı. Nisan ayında fuarda sergilenen Arrizo S konseptinin seri üretime hazırlanmış hâli olan Arrizo 9, markanın en üst modeli olarak üst sınıfa göz kırpıyor.

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Araç, Audi A7'ye benzerliğiyle dikkat çekti. Geniş ön ızgarasında, sportif tavan çizgisinde ve arka far tasarımında Alman rakibinin izleri görülüyor.

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Yeni Chery Arrizo 9 neler sunuyor?

Sedanın uzunluğu tam 5.000 mm, genişliği 1.906 mm, yüksekliği yaklaşık 1,5 metre. Bu ölçüler geniş bir iç mekân vaat ediyor. Yarı gizli kapı kolları, 18 veya 19 inç jantlar, dörtlü egzoz görünümü ve isteğe bağlı kırmızı fren kaliperleri, aracın sportif yanını öne çıkarıyor.

Üç farklı motor seçeneği var:

1.6 litre turbo benzinli: 197 beygir güç üretiyor. 100 kilometrede ortalama 6,39 litre yakıt tüketiyor ve 200 km/sa hıza çıkabiliyor.

2.0 litre turbo benzinli: Performans arayanlar için 257 beygir güç sunuyor. 100 kilometrede 6,77 litre yakıyor ve 200 km/sa hıza ulaşıyor.

1.5 litre hibrit: Dışarıdan şarj gerektirmeyen bu sistem, 154 beygirlik benzinli motoru elektrik desteğiyle birleştiriyor. Yakıt tüketimini 5,35 litreye kadar düşürüyor ve azami hızı 180 km/sa.

Arrizo 9'un hibrit versiyonunda tavanda opsiyonel bir çevre tarama sensörü (LiDAR) yer alıyor. Modelin ayrıca Falcon 700 sürüş destek sistemiyle gelmesi bekleniyor. Aracın fiyatı ve şanzıman detaylarını henüz bilmiyoruz.