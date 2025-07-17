Yapay zekâ destekli sohbet botları artık sadece bilgi vermekle sınırlı kalmıyor. Alışveriş alışkanlıklarını değiştirecek yeni adımlar atılmaya başlandı. OpenAI, ChatGPT üzerinden doğrudan ürün sipariş edilmesine olanak tanıyacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

OpenAI, ChatGPT’ye entegre edeceği yeni özellikle kullanıcıların doğrudan sohbet botu üzerinden ürün siparişi verebileceğini duyurdu. Alışveriş sitelerine rakip olacak bu sistemle birlikte OpenAI, yapılan her satıştan komisyon alacak.

OpenAI, ChatGPT’ye dahili bir ödeme sistemi entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Henüz geliştirme aşamasında olan sistem, kullanıcılara sohbet sırasında ürün sipariş etme imkânı sunacak. Satıcılar ise bu sistem üzerinden gerçekleşen her sipariş için OpenAI’ye komisyon ödeyecek.

ChatGPT’ye ödeme sistemi geliyor

Edinilen bilgilere göre OpenAI, Shopify gibi iş ortaklarıyla birlikte ödeme sisteminin erken sürümlerini markalara göstermeye başladı. Sistem sayesinde ChatGPT, ürünleri doğrudan sohbet ekranında listeleyebilecek ve kullanıcıların siteye gitmeden sipariş oluşturmasına olanak tanıyacak.

OpenAI’ın bu hamlesi, şirketin gelir modelinde önemli bir değişikliği de beraberinde getirecek. Sadece abonelik gelirlerine bağlı kalmak istemeyen şirket, ChatGPT’deki yoğun kullanıcı trafiğini yeni bir gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor. Şirketin halihazırda yıllık 10 milyar dolara ulaşan gelir hızına rağmen, geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 milyar dolar zarar ettiği de biliniyor.

Şu anda ChatGPT, kullanıcıları alışveriş sitelerine yönlendiren bağlantılar aracılığıyla ürün gösterimi yapıyor. Ancak entegre ödeme sisteminin devreye girmesiyle birlikte doğrudan sohbet içinde sipariş süreci mümkün hâle gelecek. Sistemin ne zaman hayata geçirileceğine dair resmi bir açıklama ise bulunmuyor.