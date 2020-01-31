Cosplayer Doktor, Corona Virüsünün Tedavisinde Görev Alıyor

Çin’in Shandong eyaletinde doktor olarak görev yapan cosplayer Yuan Herong, giydiği kostümlerle ve kasları ile ünlü olmuştu. Çinli cosplayer doktor şimdi corona virüsünün tedavisinde görev alıyor.

Yuan Herong isimli cosplayer, geçtiğimiz aylarda ismini duyurmuştu. Aynı zamanda bir vücut geliştirmeci de olan cosplayer Çin’in Shandong eyaletinde doktor olarak görev yapmaya devam ediyor. Herong, Instagram’da paylaştığı cosplay fotoğrafları ile ünlü olmuştu.

Özellikle Street Fighter oyunun karakterlerinden olan Chun-Li cosplayi ile ünlenen doktor, şimdi ise corona virüsüne yakalanan insanların tedavisinde görev alıyor. Hastanedeki çalışmalarından fotoğraflar paylaşan Yuan Herong, doktorların virüse karşı mücadele ön cephede olması gerektiğini ve salgınla mücadelede elinden geleni yaptığını söylüyor.

Corona virüsünün tedavisinde görev alan cosplayer doktor hastaneden paylaştığı fotoğrafların birinin altına yaptığı, “171 zatürre vakası tedavi edildi ve 15238 şüpheli vaka bulundu. Hastaların hepsi geleneksel Çin tıp yöntemleri ve diğer semptomatik yöntemlerle tedavi ediliyor. Önleme ve tedavide iyi bir iş çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yazdı.

Yuan Herong, hastaneden paylaştığı fotoğrafların dışında cosplay kostümleri ve vücut geliştirme antrenmanlarından fotoğrafları Instagram hesabından paylaşıyor.