Google, kullanıcıların aramalarda Corona virüsü hakkında tüm bilgilere, haberlere ve duyurulara kolayca ulaşmasını sağlamak için Corona virüsü ile ilgili arama sonuçlarına 'SOS Uyarısı' ekledi.

Google, dünya çapındaki erişim alanı göz önüne alındığında, acil durumlarda bilgi almak için önemli bir kaynak. Arama devi bugün, Corona virüsü hakkında önemli haberleri ve kaynakları kullanıcılara hızlı bir şekilde sağlamak için arama sonuçlarına SOS Uyarısı ekledi.

Google'a girip Corona virüsüyle ilgili arama yaptığınızda sayfanın başında beyaz kart içinde "2019 Novel Coronavirus" başlıklı bir SOS Uyarısı ile karşılaşıyorsunuz. Uyarıya tıkladığınızda sayfada herhangi bir şey değişmiyor ancak sonuç sayfasını paylaşabiliyorsunuz. Depremler veya yangınlar genellikle parlak kırmızı bir kartla gösteriliyor.

Google şu anda küresel olarak aynı uyarıları gösteriyor, ancak sonuçları zaman içinde yerelleştirecek. Ayrıca arama sonuçlarında Corona virüsü hakkındaki bilgiler, duruma genel bakış ve soru-cevap bölümü gibi makalelere bağlantılar içeren "Yardım ve bilgi" bölümü de yer alıyor. Bu bölümde virüsten korunmak için güvenlik ipuçları veriliyor.

Google, gerektiği zamanlarda arama yapan kullanıcılara daha fazla bilgi sunacak. Şirket SOS Uyarısı ile Corona virüsü hakkındaki kaynakları kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

SOS Uyarıları özelliği, ilk kez 2017 yılında tanıtıldı ve kamu güvenliğinin risk altında olabileceği kriz olayları sırasında etkinleştiriliyor. Özellik, en yeni haberlere, yetkili kaynaklara bağlantılara ve güvenlik ipuçlarına erişimi kolaylaştıran, reklamsız bir deneyim sunuyor. Google.org, Çin Kızıl Haçı'na 250.000 dolar bağışta bulundu. Google çalışanları ve şirketin hayırsever kolu aracılığıyla kampanya düzenleyerek 800.000 doların üzerinde para topladı.