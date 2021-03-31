CIA'in Sovyetlere Karşı Akıl Almaz Projesi: Casus Kediler

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in, Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nden bilgi sızdırma amacıyla oldukça enteresan bir girişimde bulunduğu açıklandı. Bu projede amaç kedileri casusa çevirmekti.

Dünyanın ve haliyle de internetin en sevilen canlılarından biri tartışmasız şekilde kediler. Bu sevimli dostlarımız zaman zaman çeşitli çalışmaların konusu oluyor. CIA'in kedileri kullanarak yaptığı araştırma ise biraz fazla sıradışı.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ABD ve Sovyetler Birliği, hangi ekonomik sistemin insanlara en faydalı olduğu ve hangi ideolojinin desteklenmesi gerektiği konusunda ciddi bir rekabete girmişti. Ellerindeki nükleer silahları kullanmanın gezegenin sonunu getireceğini gören dönemin iki süper gücü, başka bölgelerdeki çatışmalara taraf olarak ve birbirleriyle istihbarat savaşına girerek Soğuk Savaş Dönemi olarak adlandırılan dönemi başlatmıştı.

Ben söylemedim şifreyi, kedi söyledi

Ortaya çıkan bilgilere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), 1960'larda Acoustic Kitty (Akustik Kedicik) adını verdiği bir proje başlattı. Bu projede amaç, ameliyatla bazı teçhizatların yerleştirildiği kedilerin casus olarak kullanılmasını sağlamaktı.

Kedilerin vücuduna dışarıdan belli olmayacak şekilde mikrofon, verici, pil ve anten yerleştiren ABD'liler, ilk denemeyi de Washington'daki SSCB Büyükelçiliği dışındaki parkta konuşan insanları dinleyerek yapmak istedi. Kediyi bir taksinin ezmesi sonucu görev başarısız oldu.

Kedilerin casusluk için eğitildiğine dair ilk belgeler 2001 yılında açıklanmıştı. 2013 yılında da projenin 1967 yılında terk edildiği bilgisi paylaşılmıştı. Projenin ABD'ye maliyeti ise 20 milyon dolar (yaklaşık 167 milyon TL) olarak açıklandı.

Kedileri kontrol etmeye de çalışmışlar

CIA ajanları kedilere sadece casusluk ekipmanları yüklemekle de kalmazken, o dönemde Sovyet binalarına gizlice girmeleri ve dinleme yapmaları için kedileri eğitmeye de çalışmışlar. Hatta o dönemde kedinin hareketlerini uzaktan kontrol etmek için çalışmalar da yapıldığı belirtiliyor.

Muhtemelen proje öncesinde hiç kedi beslememiş olan CIA ajanları, projeyi ise kedilerin kafalarına göre hareket etme eğilimleri nedeniyle iyi bir ajan olmayacaklarını fark ettikleri için sonlandırma kararı almış. Yedi yıldan ve 20 milyon dolar harcadıktan sonra bu kanıya varmaları ise dikkat çekici.