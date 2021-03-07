Nükleer Felaket Sonrası Kedileri Koruyan Adam: Sakae Kato

Pek çok kişi kedileri çok sevdiğini söylese de kediler için yapabileceklerinin bir sınırı vardır. Japonyalı Sakae Kato'nun yaptığı şey ise herkesin saygısını hak edecek cinsten.

On yıl kadar önce Japonya'da faaliyet gösteren Fukushima Nükleer Santrali'nde yaşanan felaketin ardından, bölgede yaşayan 160 bin kişi bölgeden ayrılmıştı. Geride yalnızca bir kişi kaldı: Sahipsiz kalan kedilere sahip çıkmaya karar veren Sakae Kato.

Aradan geçen zamanda Kato, Fukushima'da yaşamını devam ettirdi. Bugün 57 yaşına gelen adamın evinde tam 41 kedi ve 1 de köpek yaşıyor. Bu yaşamın hiç de kolay olmadığını da söylemek gerekiyor.

Kedilere adanmış 10 yıl

11 Mart 2011'de gerçekleşen büyük deprem ve sonrasında Fukushima santralinde yaşanan nükleer sızıntı felaketinden öncesinde Kato, küçük bir inşaat firmasını işleten biriydi. Aslında hayvanlarla ilgilenmek için geri dönmesinin nedeni de zarar görmüş evleri yıkmak için harekete geçtiklerinde gördüğü terk edilmiş ve hayatını kaybetmiş evcil hayvanlar oldu.

Kato, kedilerinin barındığı evleri ve yapıları ısıtmak için parafin ocakları kullanıyor. Ayrıca hayvanların barınabilmesi için kullanılan binaların da bakım ve onarımını tek başına gerçekleştiriyor. Zira bölgede herhangi bir altyapı hizmeti bulunmuyor.

Şehir su şebekesi de çalışmadığı için hayvanların ihtiyacı olan suyu bulmak üzere Kato'nun her gün yakınlardaki bir dağda bulunan kaynağa gitmesi gerekiyor. Şimdiye kadar 23 kediyi gömmek zorunda kalan Kato'nun evinde 41 kedi ve 1 köpek bulunuyor.

Aylık masrafı 7 bin dolar

Kato, üç nesildir ailesine ait olan arazisinde bulunan evinde ve binalarda kedilere baktığını belirtiyor. Cefakar adam, aylık giderinin ise 7 bin doları bulduğunu belirtiyor. Bu giderin en önemli kalemleri arasında ise hayvanları ve etrafta dolanan yaban domuzları için aldığı yemler yer alıyor.

Kato, son hayvanın da kurtulduğunu görene kadar mücadelesine devam edeceğini, sonrasında ise ölmek istediğini ifade ediyor. Öte yandan Japon yetkililer de dört bir koldan bölgenin radyasyondan temizlenmesi ve yeniden yaşanabilir hale gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor.