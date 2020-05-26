ABD’de Doğan Çift Yüzlü Kedi Hayatını Kaybetti

ABD’de geçtiğimiz günlerde çift yüzlü bir kedi dünyaya gelmişti. İki yüzü olduğu için Biscuits ismi verilen kedi, sadece 4 gün yaşabildi. Kediye bakan aile, Biscuitsin ilk başta her şey yolunda gitse de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de doğan bir kedi ilginç görünüşüyle sosyal medyada gündem olmuştu. Kafasında iki yüzü bulunan kedinin fotoğrafları ve videoları, sosyal medyada hızlı bir şekilde binlerce kişiye ulaşmıştı.

ABD’nin Oregon eyaletinin Albany şehrinde 20 Mayıs’ta bir dişi kedi, 6 yavru kedi dünyaya getirdi. Doğan kedilerden biri, doğum kusuru nedeniyle iki yüze sahipti. Tek bir kafanın önünde iki yüze sahip olan yavru kedinin iki ağzı, iki burnu ve dört gözü bulunuyordu. Yavruya kediye bakan King ailesi, Biscuits’in iki yüzüyle de yemek yiyebildiğini ve miyavlayabildiğini açıklamıştı.

5 kardeşi ile beraber doğan Biscuits’i kontrol eden veteriner, yavru kedinin son derece sağlıklı olduğunu açıklamıştı. King ailesi de Facebook’tan yaptıkları paylaşımda yavru kedinin çok fazla yemek yediğini ve çok fazla tuvalet yapıtığını açıklamışlardı.

Biscuits, doğumunun ardından oldukça sağlıklı görünmesine rağmen yaşamaya devam edemedi. King ailesi, yaptıkları yeni bir paylaşımla Biscuits ismini verdikleri çift yüzlü yavru kedinin doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladılar.

Çift yüze sahip şekilde doğan kedileri Antik Roma’nın geçmişe ve geleceğe bakan iki yüzü olduğuna inanılan zaman tanrısı Janus’tan yola çıkılarak Janus kedileri olarak tanımlanıyor. Nadir bir doğum kusuru nedeniyle iki yüzle doğan kediler, genellikle birkaç günden fazla yaşayamıyorlar. Ancak daha önce Frank ve Louie isimleri verilen çift yüzlü bir kedi 15 yıl boyunca yaşamıştı. Frank ve Louie, çift yüzlü kedilere göre uzun yaşamlarıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabına’da girmeyi başarmıştı.