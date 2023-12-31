Çin'den gelecek elektrikli otomobillerin önünü kesen düzenleme, bugün yayımlanan tebliğ ile M sınıfı yani MOPED olarak adlandırılan araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Çin'den elektrikli otomobil ithal etmeyi neredeyse tamamen engelleyen "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 31 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile söz konusu ithalata engel koşullar, bir grup araca daha uygulanmaya başladı.

Bilmeyenler için hatırlatmak gerekirse; daha önce yayımlanan tebliğde elektrikli araç ithalatı yapmak için şu şartların karşılanması gerekiyordu:

Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 servis noktası kurması gerekecek

kurması gerekecek Servis merkezinde çalışacak personelin, TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanmış yetki belgesine sahip olması gerekecek.

sahip olması gerekecek. Marka, en az 40 personeli olan çağrı merkezi kuracak.

kuracak. Marka, Türkiye'ye yetkili temsilci atayacak.

atayacak. Marka, araçlardaki bataryaları takip edecek.

Yeni tebliğ ile M sınıfı araçlar da uygulamaya dahil edildi

Yeni düzenleme, Türkiye'nin 7 bölgesinde en az 20 servis noktası kurulması şartını devam ettiriyor ve bu şart Karayolları Trafik Yönetmeliğinde tanımlanan M sınıfı ve üzerinde M sınıfı taşıt donanımlarını bulunduran L6 ve L7 sınıfı için de zorunlu oluyor. M sınıfı araçların MOPED olarak da adlandırılan, hızı 45 km/s'yi geçmeyen araçlar olduğunu belirtelim.

Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.