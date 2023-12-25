Gazeteci Emre Özpeynirci, 2024 yılında Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini listeledi. Buna göre önümüzdeki yıl 42 yeni model gelecek. Ancak yakın zamanda yürürlüğe girecek ithalat düzenlemesi, bu modellerden bazılarının gelmesine engel olabilir.

Elektrikli otomobiller artık iyice yaygınlaşmaya başladı. Bunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görüyoruz. Satışlar her ay daha da artıyor. Örneğin birkaç gün önce paylaşılan veriler, ülkemizdeki elektrikli araç satışlarının yıllık bazda 10 kat arttığını ortaya koymuştu. Durum böyle olunca gelecek yeni modeller de merak ediliyordu.

Gazeteci Emre Özpeynirci, bugün merak edilen bu soruyu yanıtladı. Özpeynirci, X üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye’ye 2024 yılında gelecek elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini açıkladı.

2024 yılında 42 yeni araç gelecek, elektrikli modellerin sayısı 101’e çıkacak

Özpeynirci’nin paylaşımına göre 2024 yılında 42 yeni elektrikli aracı yollarda görebiliriz. Şu anda 27 markadan 59 model satılıyor. Bu da yeni gelen araçlarla sayının 101’e çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca marka sayısı da 34’e çıkmış olacak.

2024’te gelecek elektrikli otomobiller

Alfa Romeo Milano - Yılın 2. yarısı

Audi Q4 e-Tron - Yılın 3. çeyreği

Audi Q6 e-Tron - Yılın 4. çeyreği

BMW iX2 - Yılın ilk çeyreği

BMW i5 Touring - Yılın 2. çeyreği

BYD Seal ve BYD Han - Yılın ilk çeyreği

BYD Dolphin - Yılın 4. çeyreği

Citroen e-C3 - Eylül 2024

Cupra Born - Yılın 2. çeyreği

Cupra Tavascan - Yılın 2. yarısı

Ford Explorer ve Ford Puma EV - Yılın 2. yarısı

Hyundai Kona EV - Yılın ilk çeyreği

Kia EV9 - Yılın ilk çeyreği

Kia EV3 - Yılın 4. çeyreği

Leapmotor C10 - Yılın 2. çeyreği

Lexus RZ – Yılın ilk çeyreği

Mercedes EQA ve EQB (FL) - Yılın ilk çeyreği

Mercedes G Serisi EV - Yılın 3. çeyreği

MINI Countryman EV - Yılın ilk çeyreği

MG Cyberster - Haziran 2024

Neta U, Neta GT ve Neta AYA - Yılın ilk çeyreği

Opel B-SUV EV - Yılın 2. çeyreği

Opel C-SUV EV - Yılın 4. çeyreği

Peugeot e-208 - Yılın ilk çeyreği

Peugeot e-3008 - Yılın 2. yarısı

Porsche Macan EV - Haziran 2024

Yeni Porsche Taycan - Yılın 2. Yarısı

Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5 - Yılın 2. Çeyreği

Skoda Enyaq - Yılın ilk çeyreği

Toyota bZ4X - Yılın ilk çeyreği

Volkswagen ID.3 - Aralık 2024

Volkswagen ID.4 ve ID.5 – Mayıs 2024

Volkswagen ID.7 -Eylül

Volvo EX30 - Yılın ilk çeyreği

*Kaynak: Emre Özpeynirci

Bazı araçlar, 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek elektrikli araç ithalatı düzenlemesi nedeniyle gelmeyebilir

Özpeynirci son olarak elektrikli araç ithalatıyla ilgili 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeye de değindi. Buna göre tebliğ değişmez veya yumuşatılmazsa Gümrük Birliği ve STA dışında kalan araçların gelmesi çok zor. 101 araçtan 25’inin etkileneceğini söyleyen Özpeynirci, 15’inin yeni araçlardan, 10’unun ise şu an satılanlardan oluştuğunu ekliyor. Düzenlemeye ilişkin detaylara buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.