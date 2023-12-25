Elektrikli otomobiller artık iyice yaygınlaşmaya başladı. Bunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de görüyoruz. Satışlar her ay daha da artıyor. Örneğin birkaç gün önce paylaşılan veriler, ülkemizdeki elektrikli araç satışlarının yıllık bazda 10 kat arttığını ortaya koymuştu. Durum böyle olunca gelecek yeni modeller de merak ediliyordu.
Gazeteci Emre Özpeynirci, bugün merak edilen bu soruyu yanıtladı. Özpeynirci, X üzerinden yaptığı paylaşımında Türkiye’ye 2024 yılında gelecek elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini açıkladı.
2024 yılında 42 yeni araç gelecek, elektrikli modellerin sayısı 101’e çıkacak
Özpeynirci’nin paylaşımına göre 2024 yılında 42 yeni elektrikli aracı yollarda görebiliriz. Şu anda 27 markadan 59 model satılıyor. Bu da yeni gelen araçlarla sayının 101’e çıkacağı anlamına geliyor. Ayrıca marka sayısı da 34’e çıkmış olacak.
2024’te gelecek elektrikli otomobiller
- Alfa Romeo Milano - Yılın 2. yarısı
- Audi Q4 e-Tron - Yılın 3. çeyreği
- Audi Q6 e-Tron - Yılın 4. çeyreği
- BMW iX2 - Yılın ilk çeyreği
- BMW i5 Touring - Yılın 2. çeyreği
- BYD Seal ve BYD Han - Yılın ilk çeyreği
- BYD Dolphin - Yılın 4. çeyreği
- Citroen e-C3 - Eylül 2024
- Cupra Born - Yılın 2. çeyreği
- Cupra Tavascan - Yılın 2. yarısı
- Ford Explorer ve Ford Puma EV - Yılın 2. yarısı
- Hyundai Kona EV - Yılın ilk çeyreği
- Kia EV9 - Yılın ilk çeyreği
- Kia EV3 - Yılın 4. çeyreği
- Leapmotor C10 - Yılın 2. çeyreği
- Lexus RZ – Yılın ilk çeyreği
- Mercedes EQA ve EQB (FL) - Yılın ilk çeyreği
- Mercedes G Serisi EV - Yılın 3. çeyreği
- MINI Countryman EV - Yılın ilk çeyreği
- MG Cyberster - Haziran 2024
- Neta U, Neta GT ve Neta AYA - Yılın ilk çeyreği
- Opel B-SUV EV - Yılın 2. çeyreği
- Opel C-SUV EV - Yılın 4. çeyreği
- Peugeot e-208 - Yılın ilk çeyreği
- Peugeot e-3008 - Yılın 2. yarısı
- Porsche Macan EV - Haziran 2024
- Yeni Porsche Taycan - Yılın 2. Yarısı
- Skywell EA3, Skywell EA5 ve yeni Skywell ET5 - Yılın 2. Çeyreği
- Skoda Enyaq - Yılın ilk çeyreği
- Toyota bZ4X - Yılın ilk çeyreği
- Volkswagen ID.3 - Aralık 2024
- Volkswagen ID.4 ve ID.5 – Mayıs 2024
- Volkswagen ID.7 -Eylül
- Volvo EX30 - Yılın ilk çeyreği
*Kaynak: Emre Özpeynirci
Bazı araçlar, 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek elektrikli araç ithalatı düzenlemesi nedeniyle gelmeyebilir
Özpeynirci son olarak elektrikli araç ithalatıyla ilgili 29 Aralık’ta yürürlüğe girecek olan düzenlemeye de değindi. Buna göre tebliğ değişmez veya yumuşatılmazsa Gümrük Birliği ve STA dışında kalan araçların gelmesi çok zor. 101 araçtan 25’inin etkileneceğini söyleyen Özpeynirci, 15’inin yeni araçlardan, 10’unun ise şu an satılanlardan oluştuğunu ekliyor. Düzenlemeye ilişkin detaylara buradaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.