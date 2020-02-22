Çin, Yeni Bir Uzay İstasyonu İnşa Etmek İstediğini Açıkladı

Çin, yaptığı uzay programı kapsamında ülkenin bir sonraki uzay istasyonunu inşa etmeye hazırlanmak istediğini açıkladı. Ülke Nisan ayında bunun için bir lansman düzenlemeyi planlıyor. Henüz tam olarak netleşmeyen plan için yetkililer ve bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor.

Devlet medya kaynağı Xinhua tarafından yapılan açıklamaya göre, altı kişiye kadar mürettebat taşımak için tasarlanan Çin'in yeni uzay gemisinin "deneme sürümünü" yakında gerçekleştireceği söylendi. Önceki Çin uzay gemileri, 3 kişi taşıyabiliyordu.

Gelen raporda Nisan ayı olarak belirlenen hedefin Çinli yetkililer tarafından uzay istasyonu yapımı için neredeyse kesinleştirildiği söyleniyor. Çin, inşaat ve yörünge montajından sonra uzay istasyonunu 2022'ye kadar bitirmeyi planlıyor. Ayrıca istasyonun, merkezde Tianhe adı verilen bir çekirdek modül ve bunun her iki tarafında bir laboratuvar kapsülü olan bir T şeklinde yapılacağı bildiriliyor.

Temiz su arıtılacak idrardan elde edilecek

Çin, istasyonun üç modül boyunca 5 bin 650 metreküp yaşam alanı sunacağını da açıkladı. Bu alan, uzay gemilerinin içinde bulunduğu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki alanın üçte birinden biraz daha fazla .

Xinhua, Dünya'dan fırlatılan ve suya ihtiyaç duyan önceki Çin uzay istasyonlarının aksine, yeni uzay istasyonundaki suyun, astronotların soluduğu su buharından ve geri dönüştürülüp saflaştırılan idrardan geri kazanılacağını söyledi. Kaynağa göre bu uzay istasyonu ek oksijen üretebilecek makineleri de taşıyacak.

Çin uzay kompleksi, bir düzineden fazla deneyle astronomi, temel fizik, yaşam bilimi gibi alanlarda bilim deneyleri için çalışmalar yapacağını da açıkladı. Ayrıca, aynı yörüngede uçan bir kapsül üzerine optik bir teleskop koyarak gözlem yapılması da planlıyor.

Çin'in ilk uzay istasyonu olan tek bölmeye sahip Tiangong-1, 2011 yılında başlatılmış ve yedi yıl sonra Dünya atmosferinde yanarak görevini tamamlamıştı. Bu araç, Çin'in daha büyük istasyonlar inşa etmek için gerekli teknolojilere ve prosedürlere hakim olmasına yardımcı olması açısından oldukça önemliydi.

Aracın halefi Tiangong-2 ise uzun süreli görevleri desteklemek için 2016 yılında başlatıldı. Çin'in en son mürettebat lansmanı, Ekim 2016 yılında olmuştu. Nisan 2020’ye denk gelmesi planlanan bu yeni istasyon lansmanı bilim çevrelerinde oldukça merakla bekleniyor.