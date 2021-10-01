Neredeyse bir yıldır pek çok farklı sektörü olumsuz etkileyen çip krizi Opel'i de vurdu. Alman üretici, bir üretim tesisinde yıl sonuna kadar üretime ara vermek zorunda kaldı.

Pandeminin en büyük etkilerinden biri şüphesiz ki yarattığı çip krizi oldu. Üretime ara veren fabrikaların yarattığı çip kıtlığı, başta otomotiv olmak üzere pek çok sektör üzerinde sarsıcı bir etki yarattı. Teknoloji devleri ve otomobil üreticileri art arda açıklamalar yaparak pek çok ürünün üretiminde sıkıntılar olduğunu açıkladı.

Sektör devlerinin ve uzmanlarının açıklamaları krizin etkilerinin genel olarak 2022'de de devam edeceği yönünde. Bu açıklamaları doğrulayan gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Toyota, Mercedes gibi krizden nasibini alan üreticiler arasına eklenen son isim ise Alman üretici Opel.

Yıl sonuna kadar üretim duruyor:

Kararı basınla paylaşan Opel yetkilileri, Alman devinin üretim tesislerinden birinde yıl sonuna kadar üretime ara verdiğini açıkladı. Çip krizinin neden olduğu tedarik sorunları sebebiyle üretimin durdurulduğunu ifade eden yetkililer, 2022'nin ilk günlerinden itibaren üretime yeniden başlamayı hedeflediklerini açıkladılar. Açıklamada dikkat çeken detay ise 'eğer küresel çip krizi önlerine yeni bir engel koymazsa' üretimin devam edebileceği noktası oldu.

Bu da Opel'in devam eden kriz ile ilgili kaygılarının olduğu ve fabrikada üretimin planlanan zamanda başlamama ihtimalinin de olduğu anlamına geliyor. Opel'in söz konusu tesisinde Grandland X ve geçtiğimiz sene tanıtılan şarj edilebillir hibrit versiyonunun üretimi yapılıyordu. Geçmişte Peugeot fabrikası olan tesis, şirketin açıklamalarına göre Grandland X üretimi için yeterli kapasite sunuyor ve şirket üretime bu fabrikada devam edeceğini belirtiyor.