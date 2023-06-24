Citroën'in kompaktlık ve elektrikli itiş gücünü bir arada sunduğu yeni otomobili My Ami Buggy, Avrupa’da satışa çıkarılmasının 10 saat ardından stoklarını tüketti.

Citroën, geçtiğimiz aylarda ‘minnak’ arazi aracı My Ami Buggy’i tanıtmıştı. Aracın gelecek aylarda Türkiye’ye de geleceğini duyuran şirket, bu %100 elektrikli kompakt otomobilini dün çevrimiçi mağazasından satışa sundu. Aracın satışa sunulmasının ardından çok kısa bir sürede My Ami Buggy’nin stokları tükendi.

Kısa menzilli ve sadece iki koltuğa sahip olan bu elektrikli araç, işe, ofise veya plaja gidip gelmek için tasarlanmış modern bir minik arazi aracı olarak karşımıza çıkıyor. Seçilen pakete göre aracın Avrupa'daki fiyatı 7.790 euro ile 10.490 euro arasında değişiklik gösteriyor. (214.972 TL - 289.481 TL)

Bir müşteri, Citroën’in sitesine girmesinin sadece 70 saniye ardından satın alım işlemini tamamlamış

Citroën’in paylaştığı verilere göre 75 km menzile ve 50 km/s maksimum hıza sahip olan bu kompakt elektrikli aracın 800 adetlik stoku, 10 saat içerisinde tükenmiş. Sadece Belçika’da 9 dakikadan az bir sürede 65 araç satılmış. Fransa’da ise 300 araç sadece 1 saat içerisinde satın alınmış ve Fransa stokları tükenmiş.

En hızlı müşteri ise İspanya’dan çıkmış. Müşteri, Citroën’in sitesine girmesi ve aracı satın alması kapsamındaki işlemleri sadece 70 saniyede gerçekleştirmiş. Firmanın dediğine göre 800 adet özel seri Citroën My Ami Buggy; Fransa, İtalya, İspanya, Belçika, Portekiz, Birleşik Krallık, Lüksemburg ve Yunanistan’da satışa çıkmış ve stokları tükenmiş.

My Ami Buggy, Ağustos ayında Türkiye’ye de geliyor

Citroën’in dediğine göre My Ami Buggy’nin bu özel versiyonundan 200 adet daha satışa çıkacak. Bu 200 adet araç ise Türkiye, Fas ve Fransa’nın denizaşırı topraklarında satışa koyulacak. Aracın Türkiye’de nasıl bir fiyat etiketiyle satışa çıkarılacağı bilmiyor ancak Ağustos ayına az kaldı, göreceğiz…

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