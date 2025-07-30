Toplam değeri 5 bin TL'yi aşan Call of Duty: Modern Warfare 2 ve 3 oyunlarının, Xbox'ta ücretsiz bir şekilde alınabilir hâle gelmesi gündem oldu. Ancak oyunu indirenler, durumun aslında böyle olmadığını gördü.

Xbox kullanıcıları, dün Microsoft’un mağazası üzerinden çok ilginç bir durumla karşılaştılar. Oyunseverler, sevilen Call of Duty oyunları Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3 oyunlarına “Ücretsiz Al” seçeneğinin eklendiğini görmeye başladı. Hâliyle bu durum herkesi heyecanlandırdı. Ne de olsa 2 oyunun toplam değeri 5 bin TL’yi aşıyor.

Ücretsiz al seçeneğine basan kullanıcılar, sorunsuz bir şekilde oyunu kütüphanesine ekleyebildi. Herkes bunun bir hata mı olduğunu, neden böyle bir şey yaşandığını ve gerçekten oyunu bedavaya alıp almayacağını merak edip sosyal medyadan durumu dile getirdi. Ancak işler, bekledikleri gibi gitmedi.

Oyunu indirdiğinizde satın almanız gerektiği mesajıyla karşılaşıyor ve oynayamıyorsunuz

Oyunseverler, Modern Warfare 2 ve 3’ü ücretsiz bir şekilde aldıktan sonra oyunu direkt cihazlarına indirmeye başladı. İndirdikten sonra ise oyunu açtıklarında beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Öyle ki indiren herkesin söylediğine göre oyun, direkt olarak kullanıcıyı satın almaya yönlendiriyormuş.

Buna ek olarak oyuncuları oyunu satın alma dışında direkt Game Pass’i satın almaya yönlendirdiğini söyleyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Modern Warfare 2 ve 3, Game Pass abonelerine sunulan oyunlardan biri. Bu yüzden yönlendirme yapılması şaşırtıcı değil. Ancak oyunların ücretsiz bir şekilde gösterilmesinin nedeni hakkında bir bilgi bulunmuyor.