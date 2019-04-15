En çok izlenen diziler arasında olan ve final sezonu başlayan Game of Thrones dizisinin yayınlanan ilk bölümü çalışanları uykusuz bıraktı. İngiltere'de yapılan anket sonuçlarına göre ise dizinin bölümlerini izleyebilmek için izin alan çalışanların oranı ise yüzde 6.

İngiltere'de yapılan bir anket, ilginç bir sonucu açığa çıkarmış oldu. Ünlü dizi Game of Thrones dizisinin final sezonunun ilk bölümünün yayınlanmasıyla, izleyicilerin yüzde 6'lık bir kısmının gün içerisinde hastalık izni alması bekleniyor. İngiltere için bu sayının karşılığı yaklaşık olarak 3 milyon.

Dizinin genel olarak bir hastalık esprisi de bulunmakta. Bilindiği üzere dizi, Westeros isimli bir dünyada geçiyor. Bu yüzden insanlar, diziyi izlemek için hastalık izni alan iş arkadaşlarına Westerositis hastalığına yakalandıklarını söylüyorlar. Söz konusu uyarının sadece İngiltere'den değil, Avustralya'dan da gelmeye başladığı bildirildi.

Hukuk bürolarından gelen açıklamalara göre ise, çalışanların yalan söylememeleri gerektiği, hastalık izinlerinin onlar için risk oluşturabileceği belirtildi. Çalışanların hastalık izni değil normal izin almaları konusunda tavsiyeler verildi.