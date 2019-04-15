Twitter’da Game of Thrones Spoiler’ları Nasıl Engellenir?

Sosyal medya uygulamalarını açtığı anda sürprizbozanlar ile karşılaşmak istemeyen pek çok kişi var. En azından Twitter’da sürprizbozanlardan korunmanın bir yolu var.

Game of Thrones dizisinin sekizinci sezonu başladı. Dizi hakkında bugüne kadar atılan tweet sayısının 200 milyon civarında olduğunu göz önüne alırsak insanların bu dizi hakkında epey konuştuklarını söyleyebiliriz.

Bazen istemeden ağzından bir şeyler kaçıran insanlar var. Bazı kişiler de bile isteye sürprizbozan paylaşıyor. Star Wars Episode VII ilk çıktığında popüler sözlük sitelerinde başlıklar açan, Facebook’ta duvarına ilk gün filmde olanları yazanlar vardı. Sonra bu azaldı ancak hala bitmiş değil.

Twitter’da ise istediğiniz herhangi bir yapım ya da konu hakkında sürprizbozanlardan korunmanızı sağlayacak bir özellik mevcut. Bu özelliğin adı ise ‘sessize alma’ olarak geçiyor.

Sessize alma özelliği ile seçtiğiniz kişilerden gelen ya da seçtiğiniz konularda atılan tweetleri görmemeye başlıyorsunuz. Böylece tamamen kendi belirlediğiniz içerikleri okumanız da mümkün oluyor.

Kelimeler ve etiketleri sessize almak için izlemeniz gereken yol ise şu şekilde:

Profil resminizin altındaki açılır menüde ‘Ayarlar ve Gizlilik’ kısmına gidin ‘Sessize Alınacak Kelimeler’ düğmesine basın. Ekle düğmesine basın. Sessize almak istediğiniz kelime ve etiketleri yazın. Her seferinde yalnızca bir kelime ya da etiket yazabildiğinizi unutmayın. Kelime, kelime öbeği ya da etiketi ana sayfada ve haber akışında sessize almak istiyorsanız ‘Anasayfa Zaman Akışı’ seçeneğini seçin. Kelime, kelime öbeği ya da etiketi bildirimlerinizde sessize almak için ‘Bildirimler’ seçeneğini seçin. ‘Herhangi Birinden’ veya ‘Takip Etmediğim Kişilerden’ seçeneklerini kullanarak bu filtrelerin hangi tweetlere uygulanacağını belirleyin. ‘Ne Kadar Süreyle?’ seçeneği altından filtrelemenin geçerli olduğu bir son tarih belirleyin. Ekle öğesine tıklayın.

Girdiğiniz her kelime veya etiketin altında sessize alma süresi belirtilir.

Hesapları sessize almak ise çok daha pratik bir işlem ve birden fazla yöntemi var. Bunlardan ilki ve en kolayı, sadece iki adımdan oluşuyor:

Bir kişinin tweetinde bulunan aşağı yönlü oka basın Çıkan menüde sessize al öğesine tıklayın.

Bir kişiyi profilinden sessize almak istiyorsanız: