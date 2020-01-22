Çin’deki‘Corona Virüsü’ İçin Türkiye de Önlem Aldı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve oradan dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan corona virüsü (2019-nCoV), Türkiye’yi de alarma geçirdi. Türk yetkililer, Çin’den İstanbul’a uçuşu olan hava yolu şirketlerini gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni bir virüs, şu ana kadar 6 kişinin ölümüne yol açtı. Tayland ve Güney Kore’den sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) de sıçrayan 2019-nCoV adındaki corona virüsü, henüz bir vaka tespit edilmemesine rağmen Türkiye’yi de alarma geçirdi.

İstanbul Havalimanı'ndaki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Çin’den Türkiye'ye uçuşu olan havayolu şirketlerini gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Türk Hava Yolları (THY), Çin Güney Hava Yolları (CSA) ve Sichuan Hava Yolları olmak üzere üç şirket, Çin’den İstanbul’a tarifeli seferler gerçekleştiriyor. Herhangi bir firmanın yaptığı seferlerde şu ana kadar bir sorun yaşanmadığı belirtiliyor.

Corona virüsü nedir?

Tüm dünyayı alarma geçiren Çin kökenli gizemli virüs, şu ana kadar en az 1.700 kişiye bulaşmış durumda. Dün itibarıyla Çin, Tayland ve Güney Kore’den sonra ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde de ortaya çıkan virüs, her geçen gün çok daha tehditkar bir hale gelmeye başladı.

Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmaları sonucunda söz konusu enfeksiyonunun bir tür corona virüsü olduğu açıklandı. Corona virüsleri genellikle hayvanlardan insanlara geçiyor; ancak Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan virüs, insandan insana da bulaşıyor.

BBC Türkçe’ye göre, Wuhan kentindeki vakalar Güney Çin Deniz Ürünleri Toptan Pazarı ile ilişkilendiriliyor; ancak yetkililer tavuk, yarasa, tavşan, yılan gibi başka hayvanlardan da şüpheleniyor.

Corona virüsü belirtileri

Şu ana kadar 6 kişinin ölümüne yol açan Çin’deki corona virüsü, tipik bir soğuk algınlığı hastalığının belirtilerini taşıyor; ancak uzmanlar, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomların kısa sürede ölüme varacak düzeye geldiğine dikkat çekiyor.

Bu durumun endişe verici olduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen inceledikleri vakalar sonucunda virüsün MERS ve SARS kadar ciddi olmadığını söylüyor. Akut solunum yolu sendromu olarak bilinen SARS, 2002’deki salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774'ünün ölümüne neden olmuştu. 2012’de ortaya çıkan MERS virüsünden ise şu ana kadar 858 kişi hayatını kaybetti.