Hayatlarımızda keyifli bir mola vermek için başına oturduğumuz oyunlar ne kadar tehlikeli hâle gelebilir ki? Bu içerikte, oyun esnasında yaşadığı yenilgiyi haddinden fazla ciddiye alan bir çocuğun yarattığı trajediyi anlatıyoruz.

Hayal edin, yoğun ve heyecanlı bir oyun sırasında düşmanınızı zekice alt ediyorsunuz, ama bu kişi bu kaybı o kadar ciddiye alıyor ki sanal dünyadan çıkıp gerçek hayatta bir intikam arayışına giriyor.

Evet, kulağa bir film senaryosu gibi gelse de ne yazık ki bu olay gerçekten yaşandı…

2010 yılında Fransa’da yaşanan bu olay, oyunları gereğinden fazla ciddiye almanın nasıl çarpıcı sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne seriyor.

20 yaşındaki Julien Barreaux, Counter Strike oyununda yenilmeyi hazmedememişti.

Öyle ki, oyun sırasında yaşanan bir dövüşte karakterini öldüren rakibine resmen kafayı taktı ve yenilgiyi utamamakla kalmayarak ciddi ciddi intikam planları da yapmaya başladı.

Resmen bu konuda saplantılı hâle gelen Barreaux rakibini tam altı ay boyunca aradı.

Barreaux sonunda rakibinin gerçek hayattaki yerini buldu ve planını gerçekleştirmek için yola koyuldu.

Rakibinin yaşadığı adresi bulan Barreaux, yanına bir bıçak alarak adrese gitti ve rakibinin kapısını çaldı.

Kapıyı açan rakibine saldırdı fakat planladığı intikam hikâyesi, tıpkı oyundaki gibi beklenmedik bir şekilde tersine döndü.

Bıçak kalbinin birkaç santim yanından geçmişti ve rakibi, Barreaux'nun vahşi saldırısından canını kurtarmayı başardı.

Bu korkunç olay, sadece Barreaux'nun iki yıl hapis cezası almasıyla değil aynı zamanda tüm dünyaya oyun ve gerçeklik arasındaki sınırları korumanın önemini hatırlatmasıyla son buldu.

Bu trajik olay, eğlence için var olan oyunların ardında yatan bir gerçeği tekrar gün yüzüne çıkardı ve kazanmak kadar kaybetmeyi de öğrenmenin sadece oyunlarda değil hayatımızda da unutulmaması gereken bir gerçek olduğunu gösterdi.

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