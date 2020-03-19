COVID-19'un Dünyaya Nasıl Yayıldığını Gösteren Çarpıcı Video

Bir Reddit kullanıcısı, yeni tip koronavirüs COVID-19’un ocak ayı sonlarından bu yana dünya genelinde nasıl yayıldığını gösteren bir ısı haritası oluşturdu. Çarpıcı harita, ölümcül salgının eşi benzeri olmayan bulaşma gücünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından paylaşılan verileri kullanan Edward-EFHIII kullanıcı ismindeki bir Reddit kullanıcısı, bugüne kadar 10 bine yakın insanı öldüren yeni tip koronavirüs COVID-19’un dünya geneline yayılımını izleyen bir ısı haritası oluşturdu.

23 Ocak'ta Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinden başlayan harita, virüsün sonraki sekiz hafta içinde nasıl diğer kıtalara yayıldığını gösteriyor. Koronavirüs vakalarının günlük olarak ortaya çıkma hızına çarpıcı bir perspektif sunan ısı haritası, salgının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Haritadaki mor noktalar, dünya genelinde onaylanmış COVID-19 vakalarını gösteriyor. Yeşil noktalar iyileşen hastaları ifade ederken, kırmızılar ise hayatını kaybeden vakaları yansıtıyor.

Reddit kullanıcısı, videoyu P5.js ile web tabanlı bir program yazarak yaptığını ve daha sonra OBS ile kayıt yaparak animasyona çevirdiğini söylüyor. Günlük verilerin, içinde bulunduğu bölgenin koordinatları uyarınca rastgele bir şekilde dağıtıldığını belirten kullanıcı, her bir vakanın gerçek konumuna sahip olmadığı için böyle bir yol izlemeyi tercih ettiğini söylüyor.

COVID-19, ilk kez geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığından beri dünya çapında 9.000′den fazla can aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilere göre, virüsün enfekte olduğu 226,361 kişiden 85,845’i tedavi edildi. Dün itibarıyla ülkemizdeki vaka sayısı ise 191’e, ölü sayısı ise 2’ye yükselmişti. Bugün ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın ölüm sebebinin COVID-19 olduğu kesinleşti.

COVID-19'un dünya geneline nasıl yayıldığını gösteren video