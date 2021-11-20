COVID-19’a İlişkin Yeni Araştırma: Ölü Doğum Riski Artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre doğum yapmak için hastaneye yatırılan hamile kadınlardan COVID-19 pozitif olanlarda, pozitif olmayanlara göre ölü doğum yapma riski daha fazla.

COVID-19 pandemisi dünya genelinde başta sağlık olmak üzere birçok konuda ciddi problemlere yol açtı. Tüm sistemleri ve insanların alışılagelmiş gündelik yaşamını değiştiren virüs, özellikle yaşlıları ve hastalığı bulunan insanları etkiledi. Gerçekleştirilen araştırmalarda, virüsün hamile kadınlar üzerinde de sağlık sorunlarına yol açtığı, hatta doğmayan çocukları da etkilediği belirlendi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yapılan son araştırmaya göre ise doğum için hastaneye yatırılan ve COVID-19 pozitif olan hamile kadınların ölü doğum yapma riskinin, pozitif olmayanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Hamile kadınların da aşı olması gerekiyor

Mart 2020-Eylül 2021 döneminde ülkedeki 736 hastanede gerçekleşen 1,2 milyon doğumda, COVID-19 virüsüne yakalanmayan hamile kadınlarda 155’te 1 şeklinde gerçekleşen ölü doğum oranının COVID-19 pozitif olan hamile kadınlarda 80’de 1’e yükseldiği belirlendi. Virüse yakalananlar arasında çeşitli hastalıkları bulunan, hastane ya da yoğun bakıma sevk edilen kadınlarda ölü doğum oranının arttığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilisi olan Carla DeSisto, araştırma sonuçları üzerine yaptığı değerlendirmede, doğum yapacak olan kadınların aşı olmasının ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade etti. Dünya genelinde, hamile kadınların aşı olmaması gerektiğine yönelik bir yanılgı mevcut.